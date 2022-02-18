***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425Transferler29 -706.800 706.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -1.400 -225.011 155.121 -71.290 -71.290Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135Transferler29 155.121 -155.121Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -324.799 -324.799 -324.799Sermaye Arttırımı29 6.500.000 6.500.000 6.500.000Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-405.935 -438.309Dönem Karı (Zararı)-324.799 155.121Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-324.799 155.121Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-217.069 -428.821Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 -31.753 8.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21-25 -167.176Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -18.140 12.995Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -450.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler135.933 -164.609Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -145.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.874 7İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -56.874 7Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler138.833 83.751İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 138.833 83.751Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 166.170 -2.860Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.116 -4.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -3.116 -4.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -49.110Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.057 -192.084İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12-24 42.057 -192.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.137 2Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.137 2Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-405.935 -438.309YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 150.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19-20 150.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 150.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.500.000 300.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6.500.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.094.065 11.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.094.065 11.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 15.389 3.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 6.109.454 15.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.109.454 15.389Finansal Yatırımlar8 145.750Ticari Alacaklar59.990 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 59.990Diğer Alacaklar6-12 92.791 250.406İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 63.000 225.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 29.791 24.909Peşin Ödenmiş Giderler15 2.860Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 18.782ARA TOPLAM6.426.767 268.655TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.426.767 268.655DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar15.000 15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 15.000 15.000Maddi Duran Varlıklar19 40.301 4.752Tesis, Makine ve Cihazlar19 40.301Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.341Diğer Haklar20 2.341Ertelenmiş Vergi Varlığı24 216.468 198.328TOPLAM DURAN VARLIKLAR274.110 218.080TOPLAM VARLIKLAR6.700.877 486.735KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar343 3.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 343 3.459Diğer Borçlar50.198 8.141İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 50.198 41ARA TOPLAM50.541 11.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.541 11.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.541 11.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.650.336 475.135Ödenmiş Sermaye29 13.000.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 110.530 110.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -6.135.395 -6.290.516Net Dönem Karı veya Zararı29 -324.799 155.121TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.650.336 475.135TOPLAM KAYNAKLAR6.700.877 486.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 6.077.389Satışların Maliyeti30 -6.085.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-8.539 0BRÜT KAR (ZARAR)-8.539 0Genel Yönetim Giderleri31 -728.341 -261.779Pazarlama Giderleri31 -9.654 -1.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 14.141 451.205Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -5.252 -6.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-737.645 181.035FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-737.645 181.035Finansman Gelirleri34 409.379Finansman Giderleri34 -14.673 -12.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-342.939 168.116Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.140 -12.995Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 18.140 -12.995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-324.799 155.121DÖNEM KARI (ZARARI)-324.799 155.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-324.799 155.121Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-324.799 155.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-324.799 155.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002737BIST