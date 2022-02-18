***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2022 13:20
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 1.400 110.530 -5.358.705 -706.800 546.425 546.425
Transferler
29 -706.800 706.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -1.400 -225.011 155.121 -71.290 -71.290
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135
Transferler
29 155.121 -155.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -324.799 -324.799 -324.799
Sermaye Arttırımı
29 6.500.000 6.500.000 6.500.000
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-405.935 -438.309
Dönem Karı (Zararı)
-324.799 155.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-324.799 155.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-217.069 -428.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 -31.753 8.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21-25 -167.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -18.140 12.995
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -450.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
135.933 -164.609
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -145.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.874 7
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -56.874 7
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
138.833 83.751
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 138.833 83.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 166.170 -2.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.116 -4.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.116 -4.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -49.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.057 -192.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12-24 42.057 -192.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.137 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.137 2
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-405.935 -438.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19-20 150.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 150.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.500.000 300.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.500.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.094.065 11.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.094.065 11.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.389 3.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.109.454 15.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.109.454 15.389
Finansal Yatırımlar
8 145.750
Ticari Alacaklar
59.990 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 59.990
Diğer Alacaklar
6-12 92.791 250.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 63.000 225.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 29.791 24.909
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 18.782
ARA TOPLAM
6.426.767 268.655
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.426.767 268.655
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
15.000 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 15.000 15.000
Maddi Duran Varlıklar
19 40.301 4.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 40.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.341
Diğer Haklar
20 2.341
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 216.468 198.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.110 218.080
TOPLAM VARLIKLAR
6.700.877 486.735
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
343 3.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 343 3.459
Diğer Borçlar
50.198 8.141
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 50.198 41
ARA TOPLAM
50.541 11.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.541 11.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.541 11.600
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.650.336 475.135
Ödenmiş Sermaye
29 13.000.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -6.135.395 -6.290.516
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -324.799 155.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.650.336 475.135
TOPLAM KAYNAKLAR
6.700.877 486.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 6.077.389
Satışların Maliyeti
30 -6.085.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.539 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.539 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -728.341 -261.779
Pazarlama Giderleri
31 -9.654 -1.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 14.141 451.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -5.252 -6.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-737.645 181.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-737.645 181.035
Finansman Gelirleri
34 409.379
Finansman Giderleri
34 -14.673 -12.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-342.939 168.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.140 -12.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 18.140 -12.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-324.799 155.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
-324.799 155.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-324.799 155.121
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-324.799 155.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-324.799 155.121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002737
BIST