***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 10:05
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135
Transferler
29 155.121 -155.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -96.003 -96.003 -96.003
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 110.530 -6.135.395 -96.003 379.132 379.132
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336
Transferler
29 -324.799 324.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0 -159.975 -159.975 -159.975
Sermaye Avansı
13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 110.530 -6.460.194 -159.975 19.490.361 19.490.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-709.860 -7.883
Dönem Karı (Zararı)
-159.975 -96.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.936 34.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 3.381 2.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -17.317 32.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-535.949 53.618
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -115.820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -337.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -337.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 38.697 59.432
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.000 124.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 32.697 -64.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -119.736 1.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 42.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.542 -7.500
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -37.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.899 -1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-709.860 -7.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.950
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 2.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.293.090 -7.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.293.090 -7.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.109.454 15.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.402.544 7.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 18.402.544 6.109.454
Finansal Yatırımlar
8 261.570 145.750
Ticari Alacaklar
11 397.688 59.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 397.688 59.990
Diğer Alacaklar
6-12 86.591 92.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 57.000 63.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 29.591 29.791
Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.736 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 20.904 18.782
ARA TOPLAM
19.289.033 6.426.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.289.033 6.426.767
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12 15.015 15.000
Maddi Duran Varlıklar
19 37.366 40.301
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 37.366 40.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.844 2.341
Diğer Haklar
20 4.844 2.341
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 199.151 216.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.376 274.110
TOPLAM VARLIKLAR
19.545.409 6.700.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 343 343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 343 343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 42.049 0
Diğer Borçlar
12 12.656 50.198
ARA TOPLAM
55.048 50.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.048 50.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.048 50.541
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.490.361 6.650.336
Ödenmiş Sermaye
29 13.000.000 13.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
29 13.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -6.460.194 -6.135.395
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -159.975 -324.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.490.361 6.650.336
TOPLAM KAYNAKLAR
19.545.409 6.700.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 16.330.328 0
Satışların Maliyeti
30 -16.327.050 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.278 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.278 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -604.422 -122.282
Pazarlama Giderleri
31 -2.301 -2.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 12.276 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -242.978 -163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-834.147 -125.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-834.147 -125.290
Finansman Gelirleri
34 703.476 0
Finansman Giderleri
34 -11.987 -3.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-142.658 -128.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.317 32.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.317 32.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-159.975 -96.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-159.975 -96.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-159.975 -96.003
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.975 -96.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-159.975 -96.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026514
BIST