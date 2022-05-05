***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135Transferler29 155.121 -155.121 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -96.003 -96.003 -96.003Dönem Sonu Bakiyeler6.500.000 110.530 -6.135.395 -96.003 379.132 379.132Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336Transferler29 -324.799 324.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 -159.975 -159.975 -159.975Sermaye Avansı13.000.000 13.000.000 13.000.000Dönem Sonu Bakiyeler26.000.000 110.530 -6.460.194 -159.975 19.490.361 19.490.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-709.860 -7.883Dönem Karı (Zararı)-159.975 -96.003Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.936 34.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 3.381 2.046Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -17.317 32.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-535.949 53.618Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -115.820Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -337.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -337.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 38.697 59.432İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.000 124.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 32.697 -64.912Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -119.736 1.687Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 42.049Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.542 -7.500İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -37.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.899 -1Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-709.860 -7.883YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.950Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.950Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 2.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.293.090 -7.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.293.090 -7.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.109.454 15.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.402.544 7.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 18.402.544 6.109.454Finansal Yatırımlar8 261.570 145.750Ticari Alacaklar11 397.688 59.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 397.688 59.990Diğer Alacaklar6-12 86.591 92.791İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 57.000 63.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 29.591 29.791Peşin Ödenmiş Giderler15 119.736 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 20.904 18.782ARA TOPLAM19.289.033 6.426.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.289.033 6.426.767DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 15.015 15.000Maddi Duran Varlıklar19 37.366 40.301Tesis, Makine ve Cihazlar19 37.366 40.301Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.844 2.341Diğer Haklar20 4.844 2.341Ertelenmiş Vergi Varlığı24 199.151 216.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR256.376 274.110TOPLAM VARLIKLAR19.545.409 6.700.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 343 343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 343 343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 42.049 0Diğer Borçlar12 12.656 50.198ARA TOPLAM55.048 50.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.048 50.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.048 50.541ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.490.361 6.650.336Ödenmiş Sermaye29 13.000.000 13.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları29 13.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 110.530 110.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -6.460.194 -6.135.395Net Dönem Karı veya Zararı29 -159.975 -324.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.490.361 6.650.336TOPLAM KAYNAKLAR19.545.409 6.700.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 16.330.328 0Satışların Maliyeti30 -16.327.050 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.278 0BRÜT KAR (ZARAR)3.278 0Genel Yönetim Giderleri31 -604.422 -122.282Pazarlama Giderleri31 -2.301 -2.845Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 12.276 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -242.978 -163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-834.147 -125.290FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-834.147 -125.290Finansman Gelirleri34 703.476 0Finansman Giderleri34 -11.987 -3.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-142.658 -128.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.317 32.456Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -17.317 32.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-159.975 -96.003DÖNEM KARI (ZARARI)-159.975 -96.003Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-159.975 -96.003Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.975 -96.003Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-159.975 -96.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026514BIST