***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 16:48
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135
Transferler
29 155.121 -155.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -154.566 -154.566 -154.566
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.500.000 110.530 -6.135.395 -154.566 320.569 320.569
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336
Transferler
29 -324.799 324.799 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 1.525.026 1.525.026 1.525.026
Sermaye Arttırımı
29 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 26.000.000 110.530 -6.460.194 1.525.026 21.175.362 21.175.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.881 -2.725
Dönem Karı (Zararı)
1.525.026 -154.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.525.026 -154.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.720 11.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 28.455 3.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.265 8.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.891.627 140.345
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 53.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.228 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 37.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.125 146.431
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 21.000 146.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 4.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -154.321 514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 51.906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.984 -6.600
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -41.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.862.931 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.862.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.335.881 -2.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.507.185 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-20 1.507.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 1.504.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 2.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.000.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.171.304 -2.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.171.304 -2.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.109.454 15.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 19.280.758 12.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 19.280.758 6.109.454
Finansal Yatırımlar
8 92.400 145.750
Ticari Alacaklar
11 22.762 59.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 22.762 59.990
Diğer Alacaklar
6-12 86.433 92.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 42.000 63.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 44.433 29.791
Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 18.782
ARA TOPLAM
19.601.377 6.426.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.601.377 6.426.767
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
12 15.015 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 15.015 15.000
Maddi Duran Varlıklar
19 1.512.640 40.301
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 116.307 40.301
Taşıtlar
19 1.396.333
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.397 2.341
Diğer Haklar
20 4.397 2.341
Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 214.203 216.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.781.552 274.110
TOPLAM VARLIKLAR
21.382.929 6.700.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11 343 343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 343 343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 51.906
Diğer Borçlar
12 8.214 50.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 8.214 50.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 147.104
ARA TOPLAM
207.567 50.541
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.567 50.541
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.567 50.541
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.175.362 6.650.336
Ödenmiş Sermaye
29 26.000.000 13.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 110.530 110.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -6.460.194 -6.135.395
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.525.026 -324.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.175.362 6.650.336
TOPLAM KAYNAKLAR
21.382.929 6.700.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 56.431.329 40.101.001
Satışların Maliyeti
30 -56.452.021 -40.124.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-20.692 0 -23.970 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-20.692 0 -23.970 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.371.757 -137.162 -767.335 -14.880
Pazarlama Giderleri
31 -4.630 -2.845 -2.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 30.772 18.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -65.849 -209 177.129 -46
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.432.156 -140.216 -598.009 -14.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.432.156 -140.216 -598.009 -14.926
Finansman Gelirleri
34 3.342.685 2.639.209
Finansman Giderleri
34 -229.724 -6.337 -217.737 -3.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.680.805 -146.553 1.823.463 -18.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.779 -8.013 -138.462 -40.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -153.514 -153.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.265 -8.013 15.052 -40.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055491
BIST