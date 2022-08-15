***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.290.516 155.121 475.135 475.135Transferler29 155.121 -155.121Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -154.566 -154.566 -154.566Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 6.500.000 110.530 -6.135.395 -154.566 320.569 320.569Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 13.000.000 110.530 -6.135.395 -324.799 6.650.336 6.650.336Transferler29 -324.799 324.799 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.525.026 1.525.026 1.525.026Sermaye Arttırımı29 13.000.000 13.000.000 13.000.000Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 26.000.000 110.530 -6.460.194 1.525.026 21.175.362 21.175.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.335.881 -2.725Dönem Karı (Zararı)1.525.026 -154.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.525.026 -154.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.720 11.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 28.455 3.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.265 8.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.891.627 140.345Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 53.350Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.228 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 37.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.125 146.431İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 21.000 146.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 4.125Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -154.321 514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 51.906Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.984 -6.600İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.600İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -41.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.862.931 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.862.931Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.335.881 -2.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.507.185 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19-20 1.507.185Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 1.504.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 2.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.000.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.171.304 -2.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.171.304 -2.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 6.109.454 15.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 19.280.758 12.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 19.280.758 6.109.454Finansal Yatırımlar8 92.400 145.750Ticari Alacaklar11 22.762 59.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 22.762 59.990Diğer Alacaklar6-12 86.433 92.791İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 42.000 63.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 44.433 29.791Peşin Ödenmiş Giderler15 119.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 18.782ARA TOPLAM19.601.377 6.426.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.601.377 6.426.767DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 15.015 15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 15.015 15.000Maddi Duran Varlıklar19 1.512.640 40.301Tesis, Makine ve Cihazlar19 116.307 40.301Taşıtlar19 1.396.333Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.397 2.341Diğer Haklar20 4.397 2.341Peşin Ödenmiş Giderler15 35.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 35.297Ertelenmiş Vergi Varlığı24 214.203 216.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.781.552 274.110TOPLAM VARLIKLAR21.382.929 6.700.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11 343 343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 343 343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 51.906Diğer Borçlar12 8.214 50.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 8.214 50.198Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 147.104ARA TOPLAM207.567 50.541TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.567 50.541UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.567 50.541ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.175.362 6.650.336Ödenmiş Sermaye29 26.000.000 13.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 110.530 110.530Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -6.460.194 -6.135.395Net Dönem Karı veya Zararı29 1.525.026 -324.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.175.362 6.650.336TOPLAM KAYNAKLAR21.382.929 6.700.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 56.431.329 40.101.001Satışların Maliyeti30 -56.452.021 -40.124.971TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-20.692 0 -23.970 0BRÜT KAR (ZARAR)-20.692 0 -23.970 0Genel Yönetim Giderleri31 -1.371.757 -137.162 -767.335 -14.880Pazarlama Giderleri31 -4.630 -2.845 -2.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 30.772 18.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -65.849 -209 177.129 -46ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.432.156 -140.216 -598.009 -14.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.432.156 -140.216 -598.009 -14.926Finansman Gelirleri34 3.342.685 2.639.209Finansman Giderleri34 -229.724 -6.337 -217.737 -3.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.680.805 -146.553 1.823.463 -18.094Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-155.779 -8.013 -138.462 -40.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -153.514 -153.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.265 -8.013 15.052 -40.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563DÖNEM KARI (ZARARI)1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.525.026 -154.566 1.685.001 -58.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055491BIST