***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 09:33
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055313
BIST
10:182.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,09
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.861
10:1817,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0352
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:1818,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
10:181.032,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.032,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.032,54
BIST En Aktif Hisseler10:16
|CMBTN
|240,30
|2.935.265
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|30.362.517
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,10
|285.053
|% 9,92
|
|GSRAY
|5,94
|220.388.608
|% -9,73
|
|BARMA
|45,04
|90.013.812
|% -5,97
|
|PAMEL
|159,80
|143.326
|% -5,16
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|THYAO
|62,50
|770.115.597
|% 0,16
|
|SASA
|53,50
|249.863.985
|% 1,71
|
|GSRAY
|5,94
|220.388.608
|% -9,73
|
|PETKM
|9,90
|183.730.921
|% 0,92
|
|ASELS
|24,68
|182.585.150
|% 0,49
|
|ODAS
|4,11
|173.714.237
|% 1,73
|
|EKGYO
|3,52
|146.571.153
|% -0,56
|
|GSRAY
|5,94
|220.388.608
|% -9,73
|
|ALBRK
|1,77
|46.835.750
|% 0,57
|
|DOHOL
|4,57
|115.368.608
|% -1,30
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9612
|17,9620
|% 0,17
|
|Euro
|18,3926
|18,4043
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,6577
|21,7664
|% -0,17
|
|Frank
|18,9659
|19,0801
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7685
|4,7924
|% 0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-13,79
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.940
|6.993
|1,00
|
|Yarım
|3.381
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,23
|97,23
|-0,92
|