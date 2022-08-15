***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteSARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2022 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi12/08/2022AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055313BIST