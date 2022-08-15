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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.08.2022 09:33
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar

Ekteki Gelir Tablosu 2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055313


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Tam 6.940 6.993 1,00  
Yarım 3.381 3.419 1,00  
Çeyrek 1.696 1.709 0,00  
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