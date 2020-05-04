***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİNSERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURUGalata Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.Bu nedenle , Şirket'den yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin , dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı , takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.Sermaye Piyasası KuruluAdres : Eskişehir Yolu 8. Km N156 06530 ANKARATel : +90 (312) 292 90 90Faks : +90 (312) 292 90 00Galata Menkul Değerler A.Ş.Adres : ReşitpaşaMah.TuncayartunCad.Denizbank Sitesi Sk.N27 34467 Sarıyer/ İSTANBULTel :+90 (212) 293 87 32Faks : +90 (212) 293 10 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842394BIST