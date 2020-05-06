***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 18:23
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'YE İLİŞKİN
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU
Galata Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.
Bu nedenle , Şirket'den yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin , dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı , takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.
Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu
Adres : Eskişehir Yolu 8. Km N156 06530 ANKARA
Tel : +90 (312) 292 90 90
Faks : +90 (312) 292 90 00
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Adres : ReşitpaşaMah.TuncayartunCad.Denizbank Sitesi Sk.N27 34467 Sarıyer/ İSTANBUL
Tel :+90 (212) 293 87 32
Faks : +90 (212) 293 10 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843127
BIST