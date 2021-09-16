***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 13:47
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2021 tarih, E-32992422-205.03.03.10651 sayılı yazısıyla Şirketimizin yeniden Dar Yetkili Aracı Kurum olarak ekteki tabloda belirtilen yatırım, hizmet ve faaliyetlerine izin kararı verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964075
BIST
15:111.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
15:118,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4795
En Düşük
8,4182
15:119,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0033
En Düşük
9,9414
15:11482,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,42
|Açılış
|: 482,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
481,41
BIST En Aktif Hisseler15:09
|GARFA
|9,35
|6.296.766
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.270.708
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|227.862.142
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,47
|22.971.584
|% 9,78
|
|ISKPL
|8,01
|128.922.594
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.552.191
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|52.484.416
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,57
|1.067.720.132
|% 1,48
|
|THYAO
|12,34
|466.068.163
|% 0,65
|
|TUPRS
|108,70
|353.589.233
|% -0,46
|
|BIOEN
|35,42
|349.060.498
|% 0,97
|
|KOZAL
|96,60
|328.036.533
|% -2,18
|
|GARAN
|9,57
|1.067.720.132
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,48
|241.288.373
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,84
|98.155.038
|% 0,55
|
|ODAS
|1,44
|75.067.348
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,16
|52.484.416
|% -9,38
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4759
|8,4774
|% 0,60
|
|Euro
|9,9856
|10,0010
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6779
|11,7365
|% 0,41
|
|Frank
|9,1169
|9,1718
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,46
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-23,43
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.251
|-24,00
|
|Tam
|3.181
|3.262
|-29,88
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-14,46
|
|Çeyrek
|771
|789
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,14
|