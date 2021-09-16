***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2021 tarih, E-32992422-205.03.03.10651 sayılı yazısıyla Şirketimizin yeniden Dar Yetkili Aracı Kurum olarak ekteki tabloda belirtilen yatırım, hizmet ve faaliyetlerine izin kararı verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964075BIST