***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 16:31
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok. N27 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
EK – Gazete (TTSG)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008719
BIST
16:382.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 32,93
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:3814,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2266
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:3816,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,3725
|Açılış
|: 16,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1906
En Düşük
15,7698
16:38941,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -12,36
|Açılış
|: 941,65
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:38
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|289.549.533
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.965.411
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.258.892
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|19.276.700
|% -5,10
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,50
|1.845.646.744
|% -2,84
|
|SISE
|13,20
|1.605.110.501
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,74
|804.065.765
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|ODAS
|1,51
|285.505.786
|% 6,34
|
|DOHOL
|3,07
|526.825.627
|% 6,23
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6772
|% 1,57
|
|Euro
|16,1530
|16,1769
|% 2,36
|
|Sterlin
|19,2175
|19,3139
|% 1,76
|
|Frank
|15,7412
|15,8360
|% 1,55
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 1,48
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,44
|
|Altın Gr.
|941
|942
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|6.241
|6.335
|-8,00
|
|Tam
|6.214
|6.374
|-2,70
|
|Yarım
|3.004
|3.083
|-1,31
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|-5,16
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:53CLEBI
Yüzde 5.22 oranında artışla 187.30 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 598 adet işlem
-
16:52OYAKC
Yüzde 7.27 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 034, 219 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 30, 876.00 milyon TL de
-
16:50BLCYT
Yüzde 5.41 oranında artışla 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 672 adet işlem
-
16:49TRGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 387, 217 adet işlem