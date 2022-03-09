***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok. N27 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.EK – Gazete (TTSG)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008719BIST