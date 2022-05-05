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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2022 10:25
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

               GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Galata Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunun 05.05.2022 tarihli toplantısında Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.
Denizbank Sitesi Sok. N27 Sarıyer/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
 
GÜNDEM :
1. Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilerek Şirket sermayesinin 13.000.000,00 TL'den 26.000.000,00 TL'ye artırılması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Dilek ve temenniler.
GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026523


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