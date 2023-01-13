Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2023 11:17
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2023 tarih ve E-32992422-205.01.01-31622 sayılı yazısı ile Kurumumuzun "Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" iptal edilmiş olup, Kurumumuz 10.01.2023 tarih ve K-027(D-03) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile yetkilendirilmiştir.
 
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101873


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:354.996
Değişim :  0,51% |  25,34
Açılış :  4.952  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
5.019 En Düşük
4.926
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 15,07 19.995.952 % 10,00  
ONCSM 37,40 5.000.642 % 10,00  
COSMO 127,60 3.916.810 % 10,00  
RODRG 35,48 13.577.288 % 9,98  
ARMDA 279,10 19.428.168 % 9,97  
daha fazla
11:33 Alış Satış %  
Dolar 18,7852 18,7936 % 0,05  
Euro 20,4006 20,4079 % 0,08  
Sterlin 22,8997 23,0145 % 0,13  
Frank 20,1568 20,2782 % 0,00  
Riyal 4,9875 5,0125 % 0,04  
daha fazla
11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 9,07  
Altın Gr. 1.150 1.150 4,13  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.777 7.837 27,00  
Yarım 3.786 3.835 13,00  
Çeyrek 1.899 1.917 6,00  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 0,15  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 0,04  
B. Petrol 84,00 84,00 -0,03  
Seans Raporu 11:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru