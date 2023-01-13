***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 11:17
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2023 tarih ve E-32992422-205.01.01-31622 sayılı yazısı ile Kurumumuzun "Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" iptal edilmiş olup, Kurumumuz 10.01.2023 tarih ve K-027(D-03) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile yetkilendirilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101873
BIST
11:354.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 25,34
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
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5.019
En Düşük
4.926
11:3518,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
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18,8182
En Düşük
18,7471
11:3520,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0087
|Açılış
|: 20,6100
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|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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20,4273
En Düşük
20,3446
11:351.151,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.151,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KNFRT
|15,07
|19.995.952
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.000.642
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.577.288
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|19.428.168
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,04
|6.544.739
|% -6,34
|
|EKGYO
|8,03
|1.608.971.259
|% -5,64
|
|ALFAS
|237,10
|103.067.001
|% -5,16
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ASELS
|56,50
|2.722.213.109
|% 1,07
|
|EREGL
|40,20
|2.402.751.938
|% 1,57
|
|THYAO
|135,50
|2.210.720.655
|% -0,22
|
|KRDMD
|18,52
|2.145.527.331
|% -2,01
|
|EKGYO
|8,03
|1.608.971.259
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|1.608.971.259
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,52
|2.145.527.331
|% -2,01
|
|YKBNK
|9,22
|1.042.282.890
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,64
|187.504.086
|% 0,00
|
|EREGL
|40,20
|2.402.751.938
|% 1,57
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7852
|18,7936
|% 0,05
|
|Euro
|20,4006
|20,4079
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,8997
|23,0145
|% 0,13
|
|Frank
|20,1568
|20,2782
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|4,13
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.777
|7.837
|27,00
|
|Yarım
|3.786
|3.835
|13,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.917
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,03
|
Seans Raporu
11:33
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11:48EMKEL
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 590 adet işlem
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11:47ULKER
Yüzde 6.08 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 371, 126 adet işlem
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11:46HUNER
Yüzde 4.27 oranında artışla 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 526, 857 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 4, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 29, 764.00 milyon TL de
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11:45BOSSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 446 adet işlem