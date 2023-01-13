***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2023 tarih ve E-32992422-205.01.01-31622 sayılı yazısı ile Kurumumuzun "Dar Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" iptal edilmiş olup, Kurumumuz 10.01.2023 tarih ve K-027(D-03) sayılı "Kısmı Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ile yetkilendirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101873BIST