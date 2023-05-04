***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 10:02
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Yeni Yol Sk. Bomonti Business Center Blok N8 İç Kapı N48 Şişli-İstanbul adresinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
EK – TTSG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146644
BIST
10:164.532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 45,58
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.537
En Düşük
4.470
10:1619,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1621,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0655
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:161.275,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.275,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ASUZU
|136,80
|26.953.135
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|12.365.750
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|2.685.316
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.335.119
|% 9,94
|
|INTEM
|82,75
|10.219.836
|% 7,47
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.049.268
|% -6,84
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|TMPOL
|21,48
|103.128
|% -4,87
|
|THYAO
|128,60
|590.189.468
|% -0,46
|
|EUPWR
|80,10
|388.970.420
|% 2,10
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|EREGL
|31,28
|159.801.148
|% -0,06
|
|TUPRS
|68,05
|150.338.683
|% -1,38
|
|EKGYO
|5,55
|94.773.826
|% 0,36
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|ISCTR
|10,66
|76.113.985
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,40
|67.078.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,80
|91.038.688
|% 0,66
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4789
|19,4858
|% 0,09
|
|Euro
|21,5740
|21,5983
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,4111
|24,5335
|% 0,16
|
|Frank
|21,9354
|22,0675
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1784
|5,2044
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.036
|2.036
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,04
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.612
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.313
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,05
|0,04
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,98
|
Seans Raporu
10:16
daha fazla
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 45 artarak (% 0.83 ) 5, 019
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
10:31XU100
Endeks 4, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 4, 381.00 milyon TL de
-
10:31DOGUB
Yüzde 6.11 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 213 adet işlem