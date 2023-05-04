***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Yeni Yol Sk. Bomonti Business Center Blok N8 İç Kapı N48 Şişli-İstanbul adresinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.EK – TTSGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146644BIST