***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2021 16:31
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. DENİZBANK SİTESİ SOK. NO:27 34467 SARIYER/İSTANBUL 0212 293 87 32 0212 293 10 10
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ENGİN GÜR 9000000 TRY 69,23
HAKAN DEMİRBİLEK 4000000 TRY 30,77
TOPLAM 13000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ENGİN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
HAKAN DEMİRBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
KADRİYE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ENGİN GÜR Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
KADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
ŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürü
SEDA TALAAKAR Mali ve İdari İşler Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971699
BIST
16:261.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.445
En Düşük
1.417
16:269,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,2340
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
16:2611,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2669
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
16:26540,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 12,97
|Açılış
|: 540,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EDIP
|3,92
|51.310.925
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.972.226
|% 9,62
|
|OLMK
|7,62
|7.511.384
|% 8,24
|
|FROTO
|190,70
|1.281.846.367
|% 7,86
|
|DMSAS
|8,68
|93.436.783
|% 7,56
|
|FADE
|8,60
|297.155.179
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,90
|166.491.595
|% -8,14
|
|ERSU
|4,67
|70.542.708
|% -7,89
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|MERIT
|27,40
|26.008.655
|% -6,42
|
|GARAN
|8,94
|3.081.213.647
|% -1,87
|
|FROTO
|190,70
|1.281.846.367
|% 7,86
|
|THYAO
|13,92
|1.181.305.788
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|1.026.477.556
|% 0,00
|
|SASA
|27,42
|964.491.253
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,46
|1.026.477.556
|% 0,00
|
|GARAN
|8,94
|3.081.213.647
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,94
|661.852.201
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|934.426.015
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,23
|640.799.945
|% -1,32
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4437
|9,4488
|% 2,57
|
|Euro
|11,0080
|11,0157
|% 2,47
|
|Sterlin
|12,9750
|13,0401
|% 2,20
|
|Frank
|10,2379
|10,2996
|% 2,55
|
|Riyal
|2,5071
|2,5197
|% 2,40
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|0,50
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,54
|
|Cumhuriyet
|3.569
|3.623
|69,00
|
|Tam
|3.549
|3.640
|69,45
|
|Yarım
|1.715
|1.761
|33,60
|
|Çeyrek
|860
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-0,66
|