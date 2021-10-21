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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2021 16:31



***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. DENİZBANK SİTESİ SOK. NO:27 34467 SARIYER/İSTANBUL 0212 293 87 32 0212 293 10 10

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ENGİN GÜR 9000000 TRY 69,23
HAKAN DEMİRBİLEK 4000000 TRY 30,77
TOPLAM 13000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ENGİN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı
HAKAN DEMİRBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
KADRİYE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ENGİN GÜR Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
KADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
ŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürü
SEDA TALAAKAR Mali ve İdari İşler Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971699


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Cumhuriyet 3.569 3.623 69,00  
Tam 3.549 3.640 69,45  
Yarım 1.715 1.761 33,60  
Çeyrek 860 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 -0,12  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,15  
B. Petrol 85,16 85,16 -0,66  
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