***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksREŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. DENİZBANK SİTESİ SOK. NO:27 34467 SARIYER/İSTANBUL 0212 293 87 32 0212 293 10 10Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ENGİN GÜR 9000000 TRY 69,23HAKAN DEMİRBİLEK 4000000 TRY 30,77TOPLAM 13000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ENGİN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu BaşkanıHAKAN DEMİRBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyesiKADRİYE TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan VekiliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviENGİN GÜR Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürKADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür YardımcısıŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler MüdürüSEDA TALAAKAR Mali ve İdari İşler Müdür Yrd.