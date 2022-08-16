***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2022 17:38
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ENGİN GÜR Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
KADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
ŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055941
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.023,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.023,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9286
|17,9434
|% -0,08
|
|Euro
|18,2183
|18,2658
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6070
|21,7154
|% 0,08
|
|Frank
|18,7890
|18,9022
|% -0,61
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.861
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.343
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-2,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL