***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviENGİN GÜR Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürKADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür YardımcısıŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055941BIST