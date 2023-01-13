***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2023 11:17
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi 10.01.2023 K-027 (D-03)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101875
BIST
11:054.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,05
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0518,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0520,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0156
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:051.146,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.146,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ONCSM
|37,40
|4.769.360
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.695.809
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.918.422
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|301.346.773
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|112,00
|2.495.617
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|57,30
|2.062.740.539
|% 2,50
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|THYAO
|135,70
|1.836.504.250
|% -0,07
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.143.730.295
|% -5,17
|
|KRDMD
|18,67
|1.780.634.577
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,31
|824.277.264
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,65
|156.593.514
|% 0,38
|
|EREGL
|40,20
|1.980.771.571
|% 1,57
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3835
|20,3896
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8530
|22,9676
|% -0,07
|
|Frank
|20,1414
|20,2628
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,11
|