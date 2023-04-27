***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriFaaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Borsa İstanbul Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141748BIST