***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 14:24
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ENGİN GÜR Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
KADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
ŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürü
GÖKHAN ARSAY Teftiş Kurulu Başkanı
GÜVENÇ ŞENDAĞ Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
RIDVAN YİĞİTBİLEK Kurumsal Finansman Müdür Yardımcısı
SEDAT BİLZE Takas ve Operasyon Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154067
BIST
14:494.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 62,46
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4920,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1041
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4921,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1154
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:491.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KLRHO
|30,48
|184.861.737
|% 9,96
|
|ADEL
|108,20
|17.824.401
|% 8,69
|
|DGGYO
|25,08
|15.740.075
|% 8,10
|
|KZBGY
|17,31
|93.690.055
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.921.527
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.776
|% -9,97
|
|CANTE
|23,18
|196.215.430
|% -5,00
|
|TLMAN
|47,86
|17.382.254
|% -4,38
|
|RALYH
|60,40
|30.725.515
|% -3,97
|
|THYAO
|138,10
|3.003.132.032
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.478.604.591
|% 2,76
|
|ASELS
|41,92
|1.085.522.316
|% 4,17
|
|SMRTG
|75,00
|1.063.518.896
|% 0,54
|
|EKGYO
|6,89
|1.489.440.444
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|795.289.216
|% -0,29
|
|KLGYO
|2,14
|124.943.170
|% 1,42
|
|HALKB
|12,21
|711.110.184
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,99
|525.570.045
|% -0,33
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0178
|20,0278
|% 0,50
|
|Euro
|21,5259
|21,5397
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,7101
|24,8340
|% 0,90
|
|Frank
|22,0914
|22,2245
|% 0,79
|
|Riyal
|5,3191
|5,3457
|% 0,35
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|10,67
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|11,50
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.058
|9.307
|-75,85
|
|Yarım
|4.449
|4.596
|14,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.291
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,90
|14,92
|0,34
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|0,64
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 74 artarak (% 1.59 ) 4, 954
-
15:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SASA
-
15:02XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 26, 862.00 milyon TL de
-
15:02DGGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 656 adet işlem
-
15:01KOZAA
Yüzde 4.88 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 827, 161 adet işlem