***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2024 14:53
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ENGİN GÜR Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
KADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı
ŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler Müdürü
GÖKHAN ARSAY Teftiş Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267092
BIST
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17:329.114
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 167,96
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:3231,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:3234,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:322.355,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.355,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SEKUR
|14,74
|46.097.323
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|BRKVY
|182,70
|13.227.688
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.175.734.124
|% -9,94
|
|ALVES
|53,50
|518.260.654
|% -9,32
|
|THYAO
|292,00
|21.466.809.665
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ODINE
|70,80
|6.145.314.648
|% -8,82
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|AKBNK
|51,70
|4.196.705.076
|% 5,00
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ZOREN
|5,33
|1.084.218.287
|% -1,30
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,30
|1.326.180.115
|% 3,33
|
|AKENR
|16,30
|2.277.184.026
|% -3,49
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0998
|40,3008
|% -0,54
|
|Frank
|34,9624
|35,1376
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|942,02
|943,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,97
|1.038,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,06
|2.295,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47FONET
Yüzde 9.96 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 107, 239 adet işlem
-
17:46DYOBY
Yüzde 7.07 oranında artışla 39.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 059 adet işlem
-
17:45RALYH
Yüzde 5.46 oranında artışla 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 969 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 9, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 101, 486.00 milyon TL de
-
17:44VAKBN
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 690, 120 adet işlem