***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviENGİN GÜR Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN DEMİRBİLEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürKADRİYE TERZİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür YardımcısıŞERAFETTİN ÖZDEMİR Mali ve İdari İşler MüdürüGÖKHAN ARSAY Teftiş Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267092BIST