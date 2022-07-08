***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziReşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok. N27 Sarıyer/İSTANBULYeni Şirket MerkeziCumhuriyet Mah. Yeni Yol Sokak Bomonti Business Center Bina N8 İç Kapı N48 Kat:10 34380 Şişli/İSTANBULDeğişiklik Tarihi08/07/2022AçıklamalarŞirketimizin adresi aşağıdaki gibi değişmiş olup, adres değişikliğine ilişkin 08.07.2022 tarih, 10616 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sokak Bomonti Business Center Bina N 8 İç Kapı N48 Kat:10 34380 Şişli/İSTANBULhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044343BIST