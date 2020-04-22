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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.04.2020 19:44
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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
473
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27.03.2020
KARAR SAYISI : 473
 
 
 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
" SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
 
a)    Şirketimizin 31/12/2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
 
b)    Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
 
c)     Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,  raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle,  mali tabloların ve diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkındaki gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. 27.03.2020
 
 
 
 
                                                                                         Saygılarımızla,
  
 
 
 
 
 
 
                                                              Hakan DEMİRBİLEK                              Engin GÜR                           
                                                                                                                      Yönetim Kurulu Üyesi&Genel Müdür              Yönetim Kurulu Başkanı                                                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839960


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Yarım 1.235 1.268 24,20  
Çeyrek 620 634 12,10  
Gümüş.Ons 15,03 15,06 0,15  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,05  
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