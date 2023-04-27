***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2023 16:02
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2023
Karar Sayısı
550
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27.04.2023
KARAR SAYISI : 550
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
" SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 31/03/2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle,
mali tabloların ve diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkındaki gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. 27.04.2023
Saygılarımızla,
Hakan DEMİRBİLEK Kadriye TERZİ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141704
BIST