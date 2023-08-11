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***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.08.2023 09:54
***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2023
Karar Sayısı
561
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN 
KARAR TARİHİ : 11.08.2023
KARAR SAYISI : 561
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GERĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
        
 a)        Şirketimizin 30/06/2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
b)       Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe
          aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek
          herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)        Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,  raporun ilişkin olduğu dönem
          itibariyle,  mali tabloların ve diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları
          hakkındaki gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. 11.08.2023
                                                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184228


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Sterlin 34,2627 34,4346 % 0,32  
Frank 30,7361 30,9213 % 0,11  
Riyal 7,1863 7,2223 % 0,06  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 6,10  
Altın Gr. 1.669 1.669 6,83  
Cumhuriyet 11.351 11.522 -31,00  
Tam 11.104 11.192 4,00  
Yarım 5.561 5.622 2,00  
Çeyrek 2.780 2.811 1,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,04  
Gümüş Gr. 19,76 19,79 0,05  
B. Petrol 86,36 86,36 -0,04  
Seans Raporu 12:04
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