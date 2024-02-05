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***GLT* *PATEK*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

05.02.2024 17:27
***GLT* *PATEK*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracıl


***GLT******PATEK*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [PATEK]
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246888


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Paladyum 953,95 957,00 % 0,66  
Brent Pet. 78,00 78,00 % 0,66  
Altın Ons 2.025,34 2.025,64 % 0,66  
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