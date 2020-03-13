***GLYHO* *AVC* *BRMEN* *OZBAL* *DGATE* *DESPC* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.03.2020 09:04
***GLYHO******AVC******BRMEN******OZBAL******DGATE******DESPC******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGATE, GLYHO, ATAGY, BRMEN, DESPC, OZBAL]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827765
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0758
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 7,0020
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|Önceki Kapanış
|: 7,0040
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En Düşük
7,0403
18:05321,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 321,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
322,12
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8826
|7,9221
|% -0,36
|
|Frank
|6,6524
|6,6925
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6732
|1,6816
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|9,00
|
|Altın Gr.
|321
|322
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,66
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|33,78
|33,78
|0,56
|