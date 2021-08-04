***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.08.2021 08:53
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 12/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954617
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4119
En Düşük
8,3865
18:059,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0070
En Düşük
9,9635
18:05489,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 489,79
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
490,75
En Düşük
488,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3983
|8,4033
|% -0,02
|
|Euro
|9,9823
|9,9921
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6664
|11,7249
|% 0,09
|
|Frank
|9,2616
|9,3174
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,75
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243