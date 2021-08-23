***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.08.2021 09:21
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.268.029,303 TL nominal, Aracı: GLB, Kapanış Tarihi: 24.08.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959928
BIST
13:351.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,53
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:358,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:359,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:35487,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,26
|Açılış
|: 487,26
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:35
|BRLSM
|11,01
|556.850.136
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.216.310
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.109.251
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.627.157
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.557.395
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|5.699.112
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.281.671
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|DAGI
|3,82
|10.363.056
|% -6,60
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|GARAN
|9,50
|637.766.811
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.850.136
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|543.745.092
|% 2,53
|
|SASA
|28,32
|456.992.267
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,72
|354.510.502
|% 2,33
|
|GARAN
|9,50
|637.766.811
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,72
|354.510.502
|% 2,33
|
|SISE
|8,92
|543.745.092
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|343.212.429
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.850.136
|% 9,99
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4614
|8,4645
|% -0,24
|
|Euro
|9,9203
|9,9277
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,5495
|11,6074
|% 0,23
|
|Frank
|9,2011
|9,2565
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2534
|2,2647
|% -0,10
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|3,38
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,63
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|