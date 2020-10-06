***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.10.2020 17:33
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Global Yatırım Holding A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSGLMDE2117
Nominal Değer (TL)
17.295.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/10/2020
Vadesi (Gün)
386
İtfa Tarihi
27/10/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878700
BIST
17:271.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:277,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:279,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0328
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:27478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.742
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|899.261
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.810.075.574
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.422.815.959
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.173.897.446
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|819.265.940
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|779.301.626
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.422.815.959
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.810.075.574
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,67
|653.973.612
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,49
|819.265.940
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|357.949.545
|% 0,56
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7798
|7,7849
|% 0,26
|
|Euro
|9,1740
|9,1817
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0526
|10,1030
|% 0,03
|
|Frank
|8,4668
|8,5178
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0661
|2,0765
|% 0,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|1,52
|