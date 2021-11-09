***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
09.11.2021 12:29
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GLOBAL YAT. HOLDING 76 10/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976211
BIST
13:481.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
13:489,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:4811,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0383
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:48570,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,49
|Açılış
|: 570,11
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:46
|TSPOR
|6,18
|26.342.442
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,00
|132.989.038
|% 9,03
|
|GSDDE
|4,25
|27.867.435
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|160.545.134
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|355.973.020
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.579.549
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,39
|28.700.559
|% -8,95
|
|INVEO
|28,92
|11.048.820
|% -8,48
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|THYAO
|18,31
|1.078.469.402
|% 1,44
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|248.310.722
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7032
|9,7075
|% 0,31
|
|Euro
|11,2524
|11,2637
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,1602
|13,2262
|% 0,53
|
|Frank
|10,5939
|10,6577
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,33
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,24
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,30
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,59
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,41
|