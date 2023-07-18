***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
18.07.2023 13:38
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GLOBAL YAT. HOLDING 56 19/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172950
BIST
'
14:386.587
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -13,54
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3826,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,6595
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3830,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,7866
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:381.700,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 45,46
|Açılış
|: 1.700,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:36
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|366.800.897
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|23.598.072
|% 9,99
|
|SAYAS
|41,16
|98.877.362
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.412.651
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,19
|29.999.571
|% -8,74
|
|AVGYO
|7,91
|16.494.890
|% -8,34
|
|ASELS
|75,20
|4.695.268.143
|% 1,62
|
|THYAO
|217,60
|4.230.598.849
|% -0,55
|
|SASA
|63,85
|2.785.910.198
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,70
|2.714.504.256
|% -2,45
|
|EKGYO
|8,39
|2.591.822.561
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,39
|2.591.822.561
|% 1,70
|
|YKBNK
|13,62
|2.278.597.625
|% -1,45
|
|ISCTR
|14,45
|1.852.810.633
|% -0,62
|
|ODAS
|8,53
|1.034.267.597
|% 5,44
|
|SKBNK
|2,83
|312.538.455
|% -1,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9486
|26,9654
|% 2,40
|
|Euro
|30,3071
|30,3377
|% 2,54
|
|Sterlin
|35,1975
|35,3741
|% 2,56
|
|Frank
|31,2733
|31,4617
|% 2,59
|
|Riyal
|7,1622
|7,1981
|% 2,33
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|8,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|49,30
|
|Cumhuriyet
|11.406
|11.578
|351,00
|
|Tam
|11.048
|11.287
|336,00
|
|Yarım
|5.524
|5.669
|168,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.835
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,58
|21,61
|0,57
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,27
|