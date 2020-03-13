***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:15
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828851
BIST
17:1896.339
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 2.699,46
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:186,3058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,3020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:187,0068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0661
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:18319,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,09
|Açılış
|: 319,27
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.138.664
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.398.470
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,23
|8.912.793
|% -12,54
|
|ECZYT
|9,81
|69.074.149
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|ASELS
|25,26
|1.213.721.604
|% 3,69
|
|THYAO
|8,99
|1.072.795.484
|% 6,01
|
|GARAN
|9,10
|602.528.298
|% 4,12
|
|KRDMD
|2,04
|389.659.587
|% 2,00
|
|EREGL
|8,12
|372.149.864
|% -0,37
|
|ODAS
|1,34
|314.626.360
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|173.079.298
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|389.659.587
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,21
|328.263.953
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,19
|169.095.631
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8530
|7,8924
|% -0,73
|
|Frank
|6,6042
|6,6440
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6747
|1,6831
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.112
|2.166
|-2,08
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,01
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|1,15
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