***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:23
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829837
BIST
14:4484.654
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -3.234,48
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:446,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0665
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4948
En Düşük
6,4177
14:447,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:44306,90
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -6,53
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.129.197
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|KARTN
|281,10
|6.500.446
|% 3,00
|
|SALIX
|3,65
|5.453
|% 2,82
|
|IHYAY
|0,54
|14.820.631
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.227.928
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.236.964
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|13.219.094
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|1.248.969
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|828.617.409
|% -6,98
|
|THYAO
|7,77
|709.371.613
|% -5,59
|
|GARAN
|8,16
|494.118.855
|% -0,37
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|YKBNK
|2,01
|214.197.724
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,01
|214.197.724
|% -0,99
|
|IHLGM
|0,79
|76.513.623
|% -8,14
|
|THYAO
|7,77
|709.371.613
|% -5,59
|
|NUGYO
|2,25
|360.000.000
|% -3,85
|
|TSKB
|0,89
|73.199.608
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8322
|7,8715
|% -0,49
|
|Frank
|6,7552
|6,7959
|% -0,15
|
|Riyal
|1,7253
|1,7340
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-45,42
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,50
|
|Cumhuriyet
|2.064
|2.095
|27,00
|
|Tam
|2.043
|2.095
|12,42
|
|Yarım
|987
|1.014
|6,00
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|12,13
|12,18
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|0,25
|
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