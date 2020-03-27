***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:10
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832844
BIST
16:2788.750
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -2.777,34
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:276,4475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:277,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:27338,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,55
|Açılış
|: 338,06
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|216.309.794
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|43.349.736
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.746.207
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|3.027.304
|% 9,97
|
|QNBFL
|116,10
|4.845.981
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.836
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.709.449
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,28
|2.195.419
|% -9,51
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|GARAN
|7,88
|716.921.570
|% -0,76
|
|ASELS
|23,06
|590.908.225
|% -4,95
|
|ECILC
|5,07
|468.367.312
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,52
|353.579.582
|% 9,94
|
|IHLGM
|0,86
|128.926.281
|% 2,38
|
|THYAO
|8,79
|1.316.859.587
|% -4,97
|
|ODAS
|1,27
|169.508.879
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|52.215.967
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|197.346.748
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8680
|7,9075
|% 1,11
|
|Frank
|6,6631
|6,7032
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7127
|1,7213
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.629
|-2,48
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
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|B. Petrol
|25,35
|25,35
|-0,99
|
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