***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 12:03
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870569
BIST
15:221.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -9,56
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.117
15:227,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:228,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:22452,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,44
|Açılış
|: 451,43
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:22
|GARFA
|12,32
|16.255.735
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.010.134
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|AKBNK
|5,09
|807.765.460
|% 0,20
|
|RTALB
|55,50
|741.827.694
|% 5,92
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,16
|515.976.507
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,00
|402.391.908
|% -1,48
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3214
|7,3237
|% 0,36
|
|Euro
|8,6192
|8,6255
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,5741
|9,6222
|% -0,43
|
|Frank
|7,9917
|8,0399
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9467
|1,9564
|% 0,33
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-20,30
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.976
|3.055
|-40,06
|
|Yarım
|1.438
|1.478
|-19,38
|
|Çeyrek
|721
|739
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,57
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|-0,47
|