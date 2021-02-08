***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 13:58
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908155
BIST
15:151.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:157,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0582
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:158,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:15416,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,82
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:15
|JANTS
|552,30
|52.820.389
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.372.307
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.606.682.693
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|893.067.398
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|565.749.172
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.901.503
|% 1,37
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1119
|7,1146
|% 0,82
|
|Euro
|8,5549
|8,5603
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7655
|% 0,53
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8917
|1,9012
|% 0,86
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,03
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|58,82
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,45
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,23
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|
Seans Raporu
15:15
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