***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 10:12
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919190
BIST
10:331.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:337,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2864
10:338,7052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0332
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6965
10:33409,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,03
|Açılış
|: 409,77
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ARSAN
|10,13
|8.311.007
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|53.903.583
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|281.916.915
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|CLEBI
|355,20
|111.976.982
|% 7,64
|
|VAKKO
|14,26
|7.797.513
|% -9,97
|
|ULAS
|5,70
|3.612.398
|% -8,65
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|ODAS
|3,80
|188.610.676
|% -5,47
|
|THYAO
|14,16
|373.365.541
|% 1,58
|
|VESTL
|31,98
|281.916.915
|% 9,67
|
|FROTO
|207,30
|259.062.833
|% -2,22
|
|SISE
|7,83
|214.719.616
|% 0,00
|
|ODAS
|3,80
|188.610.676
|% -5,47
|
|SKBNK
|1,31
|69.230.555
|% -2,24
|
|ODAS
|3,80
|188.610.676
|% -5,47
|
|TSKB
|1,66
|73.894.391
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,14
|92.048.607
|% -1,38
|
|GSRAY
|4,68
|151.005.701
|% 3,54
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2888
|7,2915
|% -0,42
|
|Euro
|8,7009
|8,7052
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,1622
|10,2131
|% -0,05
|
|Frank
|7,8610
|7,9083
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9423
|1,9520
|% -0,19
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|7,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,14
|