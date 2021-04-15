***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:21
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928460
BIST
14:171.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,76
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.401
14:178,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0645
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:179,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0667
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:17457,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,73
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
457,06
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:17
|TRGYO
|3,85
|270.398.607
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.834.077
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,70
|31.894.194
|% 7,14
|
|EUKYO
|4,57
|1.796.114
|% 6,53
|
|ITTFH
|2,34
|125.148.874
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.312.555
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|GARAN
|7,27
|4.035.045.606
|% 4,01
|
|EREGL
|18,16
|1.004.308.857
|% 3,65
|
|SASA
|46,76
|906.331.540
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,70
|822.622.281
|% 4,05
|
|YKBNK
|2,18
|782.132.109
|% 1,40
|
|GARAN
|7,27
|4.035.045.606
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,18
|782.132.109
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|179.193.962
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,00
|595.551.071
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,70
|822.622.281
|% 4,05
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1294
|8,1352
|% 0,80
|
|Euro
|9,7392
|9,7493
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,1640
|11,2200
|% 0,78
|
|Frank
|8,7676
|8,8204
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1607
|2,1716
|% 0,78
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.997
|3.075
|15,09
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|7,30
|
|Çeyrek
|727
|744
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|-0,07
|