***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 12:34
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967320
BIST
16:551.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,37
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:558,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0265
|Açılış
|: 8,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:5510,2725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:55503,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,45
|Açılış
|: 503,11
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:55
|NUGYO
|12,43
|17.634.775
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.133
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.194.840
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.321.199
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|29.005.093
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,09
|48.897.892
|% -7,11
|
|RALYH
|4,19
|3.616.519
|% -7,10
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|EREGL
|16,23
|1.235.816.365
|% 0,50
|
|GARAN
|9,27
|1.121.720.617
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,90
|882.695.309
|% -0,83
|
|THYAO
|13,76
|694.279.572
|% -1,99
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,38
|437.209.847
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|167.821.073
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.121.720.617
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,31
|623.579.916
|% -0,63
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8934
|8,8951
|% 0,30
|
|Euro
|10,2646
|10,2725
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0337
|12,0941
|% -0,08
|
|Frank
|9,5413
|9,5988
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3638
|2,3756
|% 0,31
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|21,59
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|10,44
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,22
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
16:55
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17:05XU030
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17:05XU100
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