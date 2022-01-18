***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:25
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994970
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1006
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6792
En Düşük
13,4068
17:3215,3339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32789,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,95
|Açılış
|: 789,07
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
799,36
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5246
|13,5381
|% 0,75
|
|Euro
|15,3131
|15,3339
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,3313
|18,4232
|% 0,29
|
|Frank
|14,6909
|14,7794
|% 0,37
|
|Riyal
|3,5950
|3,6131
|% 0,70
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,14
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,24
|0,27
|
|B. Petrol
|87,90
|87,90
|1,42
|
Seans Raporu
17:32
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17:59XU100
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17:57ALARK
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17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK