***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:28
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073528
BIST
11:423.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 23,51
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:4218,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:4218,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:42984,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,32
|Açılış
|: 984,15
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
984,13
BIST En Aktif Hisseler11:40
|FENER
|62,15
|359.932.229
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.672.724
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|202.342.991
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.341.807
|% -9,98
|
|SMRTG
|68,35
|281.169.384
|% -9,95
|
|CEMAS
|1,90
|137.875.057
|% -8,65
|
|TRCAS
|21,94
|104.460.826
|% -7,50
|
|THYAO
|97,85
|2.505.786.014
|% -0,10
|
|EREGL
|30,88
|2.266.196.264
|% 4,54
|
|KRDMD
|12,73
|1.626.441.795
|% 3,33
|
|SASA
|96,00
|1.185.233.623
|% 3,06
|
|EKGYO
|4,66
|1.103.845.525
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.103.845.525
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,73
|1.626.441.795
|% 3,33
|
|ODAS
|7,52
|766.121.438
|% -5,17
|
|TSKB
|2,85
|264.769.595
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,96
|178.048.340
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6108
|% 0,16
|
|Euro
|18,3049
|18,3128
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9950
|21,1003
|% 0,26
|
|Frank
|18,5092
|18,6207
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,14
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-11,14
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.673
|6.785
|76,00
|
|Yarım
|3.252
|3.315
|35,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,28
|89,28
|-2,06
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 05 artarak (% 0.58 ) 3, 497
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KERVN, KLMSN, SUMAS, BMSTL, FENER
-
11:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BTCIM, CONSE, SMRTG
-
11:55
GRNYO, PNLSN, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
IEYHO, GLYHO, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında