***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:33
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093495
BIST
10:285.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -12,85
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.505
10:2818,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2819,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:281.117,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.117,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DOGUB
|11,00
|9.896.496
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|58.472.035
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|112.903.973
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.680,00
|61.730.795
|% 8,59
|
|ULUSE
|202,50
|4.542.480
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.973.245
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.141.046
|% -8,64
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|THYAO
|146,50
|1.824.357.278
|% 1,38
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|ASELS
|65,40
|1.026.694.514
|% 0,38
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|9,45
|1.010.217.351
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,64
|1.078.425.025
|% -0,76
|
|EREGL
|43,66
|2.328.310.370
|% 1,72
|
|YKBNK
|11,73
|284.141.168
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,57
|296.131.625
|% 0,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7472
|18,7549
|% 0,07
|
|Euro
|19,9202
|19,9577
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4834
|22,5961
|% -0,22
|
|Frank
|20,0821
|20,2031
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9723
|4,9972
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.553
|7.619
|-7,00
|
|Yarım
|3.658
|3.724
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.862
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,80
|