***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:50
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094873
BIST
11:085.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 38,07
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:0818,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:0819,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:081.110,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.110,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:06
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.146,00
|150.012.508
|% 6,82
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EGGUB
|100,70
|46.779.315
|% 6,34
|
|CEOEM
|25,10
|26.572.042
|% 6,00
|
|EYGYO
|18,56
|115.102.531
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|184,50
|12.108.803
|% -8,89
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|MARTI
|5,01
|49.346.599
|% -8,58
|
|THYAO
|136,10
|3.340.549.657
|% 0,67
|
|EREGL
|39,72
|2.561.762.982
|% -0,90
|
|ASELS
|58,70
|1.898.615.637
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,66
|1.475.522.696
|% 2,12
|
|KRDMD
|17,86
|1.358.593.215
|% -0,78
|
|EKGYO
|8,66
|1.475.522.696
|% 2,12
|
|YKBNK
|10,39
|826.584.191
|% -0,86
|
|KRDMD
|17,86
|1.358.593.215
|% -0,78
|
|EREGL
|39,72
|2.561.762.982
|% -0,90
|
|ISCTR
|11,43
|659.471.341
|% 0,70
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7791
|18,7862
|% 0,12
|
|Euro
|19,7678
|19,7921
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,3113
|22,4232
|% 0,10
|
|Frank
|19,9568
|20,0770
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9832
|5,0082
|% 0,12
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,60
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.653
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,12
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|0,17
|