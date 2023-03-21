***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 13:12
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126694
BIST
15:084.918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -57,28
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0819,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0820,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1986
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5467
En Düşük
20,3199
15:081.202,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:06
|AKFYE
|14,33
|3.076.063
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.487.378
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|AVOD
|2,91
|129.375.050
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,47
|94.426.064
|% -9,02
|
|AKGRT
|2,65
|173.450.992
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|145.406.161
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|THYAO
|123,10
|2.058.432.226
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.944.273.574
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|EKGYO
|6,68
|826.815.168
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|METRO
|1,96
|190.245.323
|% 3,16
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0210
|19,0254
|% 0,11
|
|Euro
|20,5263
|20,5395
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2441
|23,3606
|% -0,12
|
|Frank
|20,5134
|20,6370
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21KRVGD
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 819 adet işlem
-
15:20AZTEK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 213 adet işlem
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
-
15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de