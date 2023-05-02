***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:19
***GLYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144534
BIST
15:354.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,00
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3519,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3521,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0197
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:351.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:33
|GRTRK
|25,74
|7.187.046
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|80.224.054
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|86.746.685
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KAREL
|14,47
|85.027.987
|% -9,90
|
|KRTEK
|16,73
|19.247.164
|% -9,86
|
|OSMEN
|66,50
|16.579.574
|% -9,65
|
|THYAO
|129,20
|2.696.255.154
|% 1,10
|
|EREGL
|33,06
|1.697.932.181
|% -0,24
|
|KOPOL
|48,72
|1.536.856.297
|% -2,56
|
|SISE
|37,36
|1.310.206.798
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.308.578.881
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|807.655.633
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,57
|852.777.747
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,48
|1.140.526.662
|% -2,12
|
|ISCTR
|10,99
|646.143.451
|% 1,48
|
|AKBNK
|16,21
|896.671.383
|% 1,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4673
|19,4719
|% 0,17
|
|Euro
|21,3886
|21,4128
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2094
|24,3309
|% -0,09
|
|Frank
|21,6024
|21,7325
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48PSGYO
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 519, 179 adet işlem
-
15:47PRDGS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 337, 582 adet işlem
-
15:46YKSLN
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 422 adet işlem
-
15:45TRILC
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 163 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 4, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 27, 776.00 milyon TL de