***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2022 20:01
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 mali yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2022
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
03.08.2022 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051650
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.016,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9630
|17,9654
|% 0,11
|
|Euro
|18,2376
|18,2663
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7497
|21,8588
|% 0,01
|
|Frank
|18,5868
|18,6988
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.807
|6.889
|33,00
|
|Yarım
|3.317
|3.368
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|97,36
|97,36
|-3,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA