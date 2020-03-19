***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun" daha açık ifade edilecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.Bu kapsamda Esas Sözleşme değişikliği başvurusu bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.Saygılarımızla,GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830771BIST