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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

19.03.2020 16:52
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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun" daha açık ifade edilecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün ekteki şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Bu kapsamda Esas Sözleşme değişikliği başvurusu bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830771


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