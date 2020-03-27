***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve Esas Sözleşme değişikliği talebimiz onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuru yapılacak olup tüm izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832948BIST