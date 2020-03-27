***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2020 17:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve Esas Sözleşme değişikliği talebimiz onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuru yapılacak olup tüm izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliği, yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832948
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.125
18:056,4433
En Yüksek
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|: 0,75%
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|Önceki Kapanış
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6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1250
En Yüksek
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|: 0,92%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 336,94
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9416
|7,9815
|% 2,05
|
|Frank
|6,7128
|6,7533
|% 1,50
|
|Riyal
|1,7132
|1,7218
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.625
|-6,23
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|24,54
|24,54
|-1,80
|