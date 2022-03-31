***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin içinde bulunduğumuz sene içerisinde sona erecek olması nedeniyle bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanına ulaşılmış olması nedeniyle tavanın 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlarıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin ayrıca Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun daha açık şekilde ifade edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.03.2022 tarihinde yapılında başvurumuz, 28.03.2022 tarihinde uygun bulunmuştur.Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla yapılan prosedürel bir işlem olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014721BIST