***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2022 18:40
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin içinde bulunduğumuz sene içerisinde sona erecek olması nedeniyle bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanına ulaşılmış olması nedeniyle tavanın 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amaçlarıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin 6. maddesinin ayrıca Yönetim Kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun daha açık şekilde ifade edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.03.2022 tarihinde yapılında başvurumuz, 28.03.2022 tarihinde uygun bulunmuştur.
Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde kalmasını temin etmek amacıyla yapılan prosedürel bir işlem olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014721
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0304
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0333
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,60
|Açılış
|: 917,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,69
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6817
|14,6844
|% 0,21
|
|Euro
|16,3106
|16,3259
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,2499
|19,3464
|% 0,26
|
|Frank
|15,8726
|15,9683
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9019
|3,9215
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|11,24
|
|Altın Gr.
|917
|917
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
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17:57XU050
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17:57
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