***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-81.459.853 -8.404.472 89.864.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-82.376.023 -82.376.023 -38.321.220 -120.697.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-231.841 100.951.244 -42.872.536 7.898.500 65.745.367 52.726.609 118.471.976Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-12.866.257 12.866.257 -12.866.257Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.970.682 -3.970.682 -3.970.682Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -128.343.059 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.042.996 0 0 0 0 0 0 -74.806.609 0 875.826.989 0 0 0 -459.758.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.569.481 0 0 0 94.468.160 -82.376.023 0 918.436.493 738.383.550 1.656.820.043Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-131.027.331 -131.027.331 -43.226.620 -174.253.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-84.008 144.552.444 -74.754.291 69.714.145 31.534.687 101.248.832Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.696.081 -254.334 19.271.532 -2.441.747 2.441.747 21.713.279 21.713.279Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.626.900 -66.620 1.459.633 -233.887 -6.995.055 -7.228.942Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -134.702.692 -254.334 261.900.872 0 0 0 0 0 0 -3.649.893 0 0 0 0 0 0 4.883.628 0 1.118.858.454 0 0 0 -630.821.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.597.162 0 0 0 -54.009.198 -131.027.331 0 933.323.373 526.112.545 1.459.435.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.105.254 59.390.572Dönem Karı (Zararı)-174.253.951 -120.697.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler292.414.545 170.443.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 111.295.582 85.312.825Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.296.168 1.576.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 946.213 1.281.580Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler40.349.955 295.106Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.906.669 43.065.585Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.140.076 -22.493.634Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler81.046.745 65.559.219Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler74.984.866 44.821.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 4.173.036 -8.293.522Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-21.174.717 -198.391Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.457.989 62.795Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.457.989 62.795Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17.390.930 4.095.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.057.691 19.741.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.342.441 -6.366.849İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.342.441 -6.366.849Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)30.165.815 -76.917.137Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.720.481 2.258.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.506.348 288.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.506.348 288.549Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-49.603.759 90.090.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.761.849 7.977.361Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.169.523 13.823.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.768.647 -11.412.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-28.012.913 -15.300.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.755.734 3.888.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları72.102.903 69.487.037Ödenen Faiz-831.801 -968.648Alınan Faiz2.909.916 2.933.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -443.554 -575.837Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.632.210 -11.485.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.914.965 -35.729.419Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4.727.135 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-10.082.842 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.559.600 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.407.519 91.506Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.407.519 91.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.158.736 -43.251.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -109.435.929 -41.668.458Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.722.807 -1.582.918Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.386.300 -5.156.510Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-5.386.300 -5.156.510Alınan Faiz5.230.160 19.559.670Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.092.301 -6.972.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI156.996.105 -34.621.906İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -12.866.257İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.866.257İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.713.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri619.943.182 268.758.177Kredilerden Nakit Girişleri9 369.943.182 228.758.177İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 250.000.000 40.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-402.909.668 -226.045.925Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -252.909.668 -146.245.925İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -150.000.000 -79.800.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-8.280.602 -15.473.582Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -5.573.478 -8.558.104Ödenen Faiz-27.051.834 -20.940.174Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-40.844.774 -19.496.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİ/tr/Bildirim/850354BIST