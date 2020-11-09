***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 20:46
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-89.864.325 89.864.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-86.308.818 -86.308.818 -27.038.938 -113.347.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-564.966 30.354.798 -49.242.333 -19.452.501 -21.907.320 -41.359.821
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -59.800.060 -59.800.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-43.163.774 43.163.774 -43.163.774 -43.163.774 -43.163.774
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.308.355 82.308.355 82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -158.640.576 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.376.121 0 0 0 0 11.472.428 0 917.148.573 0 0 0 -496.461.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.866.998 0 0 0 73.629.166 -86.308.818 0 984.229.703 533.285.761 1.517.515.464
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-318.503.863 -318.503.863 -150.623.304 -469.127.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.232.711 511.666.141 -235.431.064 275.002.366 146.854.144 421.856.510
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -1.548.139 -1.548.139
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
136.862.300 38.594.119 -136.862.300 136.862.300 175.456.419 175.456.419
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.626.484 1.626.484 1.863.842 3.490.326
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.141.200 -169.579 2.894.007 -1.416.772 179.404 -1.237.368
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -536.473 0 281.223.459 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.798.596 0 0 0 0 2.369.328 0 1.485.972.151 0 0 0 -791.498.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.073.650 0 0 0 83.472.213 -318.503.863 0 1.105.321.801 541.525.480 1.646.847.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.787.932 317.130.001
Dönem Karı (Zararı)
-469.127.167 -113.347.756
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-469.127.167 -113.347.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
745.156.670 464.966.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 332.326.969 269.651.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.086.288 7.616.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.775.732 2.798.245
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.310.556 4.817.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
238.666.256 168.477.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.874.295 -41.008.241
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
260.540.551 209.485.442
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
263.401.353 51.768.032
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-473.416 545.271
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-473.416 545.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 13.992.344 -23.491.857
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -96.673.355 15.748.629
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.669.489 -94.207
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.669.489 -94.207
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.014.688 -36.519.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33.514.408 11.264.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.381.418 -6.830.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.489.106 -95.488.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.489.106 -95.488.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
28.525.713 -55.083.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.997.358 6.564.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.854.605 48.684.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.854.605 48.684.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.813.231 63.387.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.266.598 4.266.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.177.933 -422.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.239.202 21.261.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.271.150 20.687.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.510.352 573.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
292.410.921 344.787.693
Ödenen Faiz
-2.101.510 -3.407.705
Alınan Faiz
10.831.856 8.659.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.221.188 -1.193.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.132.147 -31.716.326
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-661.246.806 -254.149.854
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
11.306.708 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-21.000.427 -89.411.606
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.559.600 -19.466.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.444.648 884.715
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.444.648 884.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-647.372.691 -103.317.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -253.918.477 -98.153.692
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -393.454.214 -5.164.278
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.458.598 -28.273.976
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-40.458.598 -28.273.976
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-606.846 -14.564.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
873.884.798 -62.757.957
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
175.456.419 -43.163.774
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
175.456.419 -43.163.774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.929.321.645 1.175.487.616
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.679.321.645 990.487.616
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 250.000.000 185.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-953.110.654 -947.167.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -783.110.654 -812.367.260
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -170.000.000 -134.800.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-12.537.396 -39.151.508
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -26.216.465 -10.555.098
Ödenen Temettüler
-1.548.139 -68.662.206
Ödenen Faiz
-140.901.910 -132.915.214
Alınan Faiz
11.042.439 14.843.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-107.621.141 -11.473.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
504.425.924 222.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
88.586.627 11.828.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
593.012.551 12.050.927
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 428.601.058 442.539.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.021.613.609 454.590.543
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.141.829.536 474.710.252
Finansal Yatırımlar
8 9.073.499 8.504.024
Ticari Alacaklar
207.349.604 229.297.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 207.349.604 229.297.974
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
202.535.294 233.625.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 1.736.725 4.300.734
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 200.798.569 229.324.282
Diğer Alacaklar
180.731.972 145.991.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.369.834 81.558.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.362.138 64.432.310
Stoklar
12 83.378.148 85.375.506
Peşin Ödenmiş Giderler
13 149.373.529 101.100.145
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 23.286.629 16.786.613
Diğer Dönen Varlıklar
50.580.130 54.197.273
ARA TOPLAM
2.048.138.341 1.349.587.896
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.049.001.092 1.350.450.647
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 8.209.939 8.172.568
Diğer Alacaklar
73.331.061 65.452.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.908.889 52.435.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.422.172 13.016.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 261.411.487 188.296.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 510.920.000 510.920.000
Maddi Duran Varlıklar
15 1.989.643.078 1.457.923.353
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 652.228.826 502.462.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.888.173.377 2.786.113.909
Şerefiye
17 130.260.198 98.944.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.757.913.179 2.687.169.200
Peşin Ödenmiş Giderler
13 44.464.835 38.690.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 167.786.141 131.264.565
Diğer Duran Varlıklar
20.247.664 16.685.402
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.616.416.408 5.705.981.735
TOPLAM VARLIKLAR
9.665.417.500 7.056.432.382
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 810.333.166 304.449.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 773.292.288 737.091.772
Ticari Borçlar
179.175.606 155.321.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 179.175.606 155.321.001
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
123.205.292 212.018.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 123.205.292 212.018.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 29.465.957 10.199.359
Diğer Borçlar
98.724.663 84.021.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.695.125 13.476.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96.029.538 70.544.298
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.089.736 12.516.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.104.314 17.714.133
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.815.981 21.964.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.468.078 6.063.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 30.347.903 15.901.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.301.563 23.723.458
ARA TOPLAM
2.109.508.566 1.579.020.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.109.508.566 1.579.020.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 5.077.503.426 3.266.985.412
Diğer Borçlar
15.011.574 10.531.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.011.574 10.531.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 775.990 657.739
Türev Araçlar
3.478.173 2.879.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.932.428 6.261.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
165.475.390 122.503.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.558.313 14.374.643
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 147.917.077 108.128.686
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 643.884.672 549.636.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.909.061.653 3.959.455.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.018.570.219 5.538.475.682
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.105.321.801 973.157.167
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -536.473 -137.398.773
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
281.223.459 242.629.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.429.268 2.944.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.798.596 -3.565.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.798.596 -3.565.885
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 2.369.328 6.510.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
694.474.043 418.238.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.485.972.151 974.306.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-791.498.108 -556.067.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 7.073.650 144.105.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
83.472.213 73.056.391
Net Dönem Karı veya Zararı
-318.503.863 -130.966.969
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
541.525.480 544.799.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.646.847.281 1.517.956.700
TOPLAM KAYNAKLAR
9.665.417.500 7.056.432.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.159.157.141 1.046.542.226 459.386.056 434.987.926
Satışların Maliyeti
23 -1.071.002.340 -744.653.149 -401.566.418 -282.274.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.154.801 301.889.077 57.819.638 152.713.233
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 64.208.331 37.178.314 24.054.945 12.617.117
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -4.425.026 -3.407.705 -1.917.947 -837.321
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.783.305 33.770.609 22.136.998 11.779.796
BRÜT KAR (ZARAR)
147.938.106 335.659.686 79.956.636 164.493.029
Genel Yönetim Giderleri
24 -169.382.038 -163.278.308 -51.949.279 -56.608.244
Pazarlama Giderleri
24 -60.771.640 -66.134.280 -22.244.762 -21.240.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59.603.647 78.530.517 47.137.931 21.557.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-54.002.817 -71.104.174 -13.863.870 -24.779.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.614.742 113.673.441 39.036.656 83.421.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.279.446 973.831 4.783.824 116.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.909.011 -200.707 38.201 -195.254
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -8.540.736 -2.155.326 -6.521.716 -621.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -13.992.344 23.491.857 -5.384.553 6.851.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-74.777.387 135.783.096 31.952.412 89.573.682
Finansman Gelirleri
26 117.657.063 40.114.476 59.606.260 -8.564.329
Finansman Giderleri
27 -608.680.198 -273.496.699 -247.700.079 -43.428.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-565.800.522 -97.599.127 -156.141.407 37.580.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.673.355 -15.748.629 30.742.450 -13.719.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -6.641.926 -40.816.501 -8.500.905 -17.028.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 103.315.281 25.067.872 39.243.355 3.308.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.127.167 -113.347.756 -125.398.957 23.860.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
-469.127.167 -113.347.756 -125.398.957 23.860.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-150.623.304 -27.038.938 -44.293.319 10.339.322
Ana Ortaklık Payları
28 -318.503.863 -86.308.818 -81.105.638 13.521.599
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,10070000 -0,37590000 -0,28030000 0,05890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,10070000 -0,37590000 -0,28030000 0,05890000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.232.711 -564.966 -492.429 -289.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.232.711 -564.966 -492.429 -289.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
423.089.221 -40.794.855 237.757.713 -83.853.959
Yabancı Para Çevrim Farkları
658.520.285 8.447.478 359.548.691 -95.197.645
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-235.431.064 -49.242.333 -121.790.978 11.343.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
421.856.510 -41.359.821 237.265.284 -84.143.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.270.657 -154.707.577 111.866.327 -60.282.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.769.160 -48.946.258 35.377.045 -36.804.449
Ana Ortaklık Payları
-43.501.497 -105.761.319 76.489.282 -23.478.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887582
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