***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-89.864.325 89.864.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-86.308.818 -86.308.818 -27.038.938 -113.347.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-564.966 30.354.798 -49.242.333 -19.452.501 -21.907.320 -41.359.821Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -59.800.060 -59.800.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-43.163.774 43.163.774 -43.163.774 -43.163.774 -43.163.774Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.308.355 82.308.355 82.308.355Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -158.640.576 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.376.121 0 0 0 0 11.472.428 0 917.148.573 0 0 0 -496.461.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.866.998 0 0 0 73.629.166 -86.308.818 0 984.229.703 533.285.761 1.517.515.464Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-318.503.863 -318.503.863 -150.623.304 -469.127.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.232.711 511.666.141 -235.431.064 275.002.366 146.854.144 421.856.510Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -1.548.139 -1.548.139Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)136.862.300 38.594.119 -136.862.300 136.862.300 175.456.419 175.456.419Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.626.484 1.626.484 1.863.842 3.490.326Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.141.200 -169.579 2.894.007 -1.416.772 179.404 -1.237.368Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -536.473 0 281.223.459 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.798.596 0 0 0 0 2.369.328 0 1.485.972.151 0 0 0 -791.498.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.073.650 0 0 0 83.472.213 -318.503.863 0 1.105.321.801 541.525.480 1.646.847.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI291.787.932 317.130.001Dönem Karı (Zararı)-469.127.167 -113.347.756Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-469.127.167 -113.347.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler745.156.670 464.966.208Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 332.326.969 269.651.841Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.086.288 7.616.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.775.732 2.798.245Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.310.556 4.817.819Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler238.666.256 168.477.201Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-21.874.295 -41.008.241Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler260.540.551 209.485.442Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler263.401.353 51.768.032Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-473.416 545.271Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-473.416 545.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 13.992.344 -23.491.857Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -96.673.355 15.748.629Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.669.489 -94.207Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-25.669.489 -94.207Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.014.688 -36.519.418Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33.514.408 11.264.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.381.418 -6.830.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.489.106 -95.488.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.489.106 -95.488.828Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)28.525.713 -55.083.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.997.358 6.564.075Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.854.605 48.684.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.854.605 48.684.965Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-88.813.231 63.387.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.266.598 4.266.561Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.177.933 -422.512İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.239.202 21.261.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.271.150 20.687.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.510.352 573.977Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları292.410.921 344.787.693Ödenen Faiz-2.101.510 -3.407.705Alınan Faiz10.831.856 8.659.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.221.188 -1.193.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.132.147 -31.716.326YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-661.246.806 -254.149.854Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri11.306.708 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-21.000.427 -89.411.606İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.559.600 -19.466.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.444.648 884.715Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.444.648 884.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-647.372.691 -103.317.970Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -253.918.477 -98.153.692Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -393.454.214 -5.164.278Verilen Nakit Avans ve Borçlar-40.458.598 -28.273.976Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-40.458.598 -28.273.976Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-606.846 -14.564.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI873.884.798 -62.757.957İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları175.456.419 -43.163.774İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları175.456.419 -43.163.774Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.929.321.645 1.175.487.616Kredilerden Nakit Girişleri9 1.679.321.645 990.487.616İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 250.000.000 185.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-953.110.654 -947.167.260Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -783.110.654 -812.367.260İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -170.000.000 -134.800.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-12.537.396 -39.151.508Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -26.216.465 -10.555.098Ödenen Temettüler-1.548.139 -68.662.206Ödenen Faiz-140.901.910 -132.915.214Alınan Faiz11.042.439 14.843.157Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-107.621.141 -11.473.670YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)504.425.924 222.190Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi88.586.627 11.828.737NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)593.012.551 12.050.927DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 428.601.058 442.539.616DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.021.613.609 454.590.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.141.829.536 474.710.252Finansal Yatırımlar8 9.073.499 8.504.024Ticari Alacaklar207.349.604 229.297.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 207.349.604 229.297.974Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar202.535.294 233.625.016Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 1.736.725 4.300.734Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 200.798.569 229.324.282Diğer Alacaklar180.731.972 145.991.093İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 103.369.834 81.558.783İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar77.362.138 64.432.310Stoklar12 83.378.148 85.375.506Peşin Ödenmiş Giderler13 149.373.529 101.100.145Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 23.286.629 16.786.613Diğer Dönen Varlıklar50.580.130 54.197.273ARA TOPLAM2.048.138.341 1.349.587.896Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 862.751 862.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.049.001.092 1.350.450.647DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 8.209.939 8.172.568Diğer Alacaklar73.331.061 65.452.441İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 59.908.889 52.435.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.422.172 13.016.981Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 261.411.487 188.296.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 510.920.000 510.920.000Maddi Duran Varlıklar15 1.989.643.078 1.457.923.353Kullanım Hakkı Varlıkları16 652.228.826 502.462.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.888.173.377 2.786.113.909Şerefiye17 130.260.198 98.944.709Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.757.913.179 2.687.169.200Peşin Ödenmiş Giderler13 44.464.835 38.690.176Ertelenmiş Vergi Varlığı29 167.786.141 131.264.565Diğer Duran Varlıklar20.247.664 16.685.402TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.616.416.408 5.705.981.735TOPLAM VARLIKLAR9.665.417.500 7.056.432.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 810.333.166 304.449.590Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 773.292.288 737.091.772Ticari Borçlar179.175.606 155.321.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 179.175.606 155.321.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar123.205.292 212.018.523Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 123.205.292 212.018.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 29.465.957 10.199.359Diğer Borçlar98.724.663 84.021.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.695.125 13.476.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar96.029.538 70.544.298Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.089.736 12.516.981Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.104.314 17.714.133Kısa Vadeli Karşılıklar37.815.981 21.964.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.468.078 6.063.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 30.347.903 15.901.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.301.563 23.723.458ARA TOPLAM2.109.508.566 1.579.020.677TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.109.508.566 1.579.020.677UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 5.077.503.426 3.266.985.412Diğer Borçlar15.011.574 10.531.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.011.574 10.531.966Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 775.990 657.739Türev Araçlar3.478.173 2.879.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.932.428 6.261.221Uzun Vadeli Karşılıklar165.475.390 122.503.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 17.558.313 14.374.643Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 147.917.077 108.128.686Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 643.884.672 549.636.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.909.061.653 3.959.455.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.018.570.219 5.538.475.682ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.105.321.801 973.157.167Ödenmiş Sermaye22 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 -536.473 -137.398.773Paylara İlişkin Primler (İskontolar)281.223.459 242.629.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.429.268 2.944.643Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.798.596 -3.565.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.798.596 -3.565.885Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 2.369.328 6.510.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)694.474.043 418.238.966Yabancı Para Çevrim Farkları1.485.972.151 974.306.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-791.498.108 -556.067.044Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 7.073.650 144.105.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları83.472.213 73.056.391Net Dönem Karı veya Zararı-318.503.863 -130.966.969Kontrol Gücü Olmayan Paylar541.525.480 544.799.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.646.847.281 1.517.956.700TOPLAM KAYNAKLAR9.665.417.500 7.056.432.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.159.157.141 1.046.542.226 459.386.056 434.987.926Satışların Maliyeti23 -1.071.002.340 -744.653.149 -401.566.418 -282.274.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)88.154.801 301.889.077 57.819.638 152.713.233Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 64.208.331 37.178.314 24.054.945 12.617.117Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -4.425.026 -3.407.705 -1.917.947 -837.321FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.783.305 33.770.609 22.136.998 11.779.796BRÜT KAR (ZARAR)147.938.106 335.659.686 79.956.636 164.493.029Genel Yönetim Giderleri24 -169.382.038 -163.278.308 -51.949.279 -56.608.244Pazarlama Giderleri24 -60.771.640 -66.134.280 -22.244.762 -21.240.355Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler59.603.647 78.530.517 47.137.931 21.557.215Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-54.002.817 -71.104.174 -13.863.870 -24.779.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-76.614.742 113.673.441 39.036.656 83.421.754Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.279.446 973.831 4.783.824 116.689Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.909.011 -200.707 38.201 -195.254TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -8.540.736 -2.155.326 -6.521.716 -621.219Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -13.992.344 23.491.857 -5.384.553 6.851.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-74.777.387 135.783.096 31.952.412 89.573.682Finansman Gelirleri26 117.657.063 40.114.476 59.606.260 -8.564.329Finansman Giderleri27 -608.680.198 -273.496.699 -247.700.079 -43.428.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-565.800.522 -97.599.127 -156.141.407 37.580.763Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.673.355 -15.748.629 30.742.450 -13.719.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -6.641.926 -40.816.501 -8.500.905 -17.028.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 103.315.281 25.067.872 39.243.355 3.308.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-469.127.167 -113.347.756 -125.398.957 23.860.921DÖNEM KARI (ZARARI)-469.127.167 -113.347.756 -125.398.957 23.860.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-150.623.304 -27.038.938 -44.293.319 10.339.322Ana Ortaklık Payları28 -318.503.863 -86.308.818 -81.105.638 13.521.599Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,10070000 -0,37590000 -0,28030000 0,05890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -1,10070000 -0,37590000 -0,28030000 0,05890000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.232.711 -564.966 -492.429 -289.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.232.711 -564.966 -492.429 -289.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar423.089.221 -40.794.855 237.757.713 -83.853.959Yabancı Para Çevrim Farkları658.520.285 8.447.478 359.548.691 -95.197.645Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-235.431.064 -49.242.333 -121.790.978 11.343.686DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)421.856.510 -41.359.821 237.265.284 -84.143.436TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.270.657 -154.707.577 111.866.327 -60.282.515Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.769.160 -48.946.258 35.377.045 -36.804.449Ana Ortaklık Payları-43.501.497 -105.761.319 76.489.282 -23.478.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887582BIST