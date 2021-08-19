***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 23:20
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.966.969 130.966.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-237.398.225 -237.398.225 -106.329.985 -343.728.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-740.282 231.787.814 -113.640.086 117.407.446 67.183.780 184.591.226
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
51.307.781 -254.334 21.964.832 -51.307.781 51.307.781 73.018.279 73.018.279
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.721.200 -193.329 4.797.381 -117.148 2.154.921 2.037.773
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -86.090.992 -254.334 264.594.172 0 0 0 0 0 0 -4.306.167 0 0 0 0 0 0 1.789.328 0 1.206.093.824 0 0 0 -669.707.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.604.419 0 0 0 -1.805.416 -237.398.225 0 926.067.519 507.808.249 1.433.875.768
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570
Transferler
-298.607.810 298.607.810
Dönem Karı (Zararı)
-417.692.025 -417.692.025 -207.881.107 -625.573.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.508 95.275.941 -83.421.996 11.722.437 17.340.349 29.062.786
Kar Payları
2.859.222 -2.859.222 0 -9.750.000 -9.750.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.439.473 -27.473.948 26.034.475 -26.034.475 -26.034.475 -26.034.475
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
75.844.230 19.006.953 151.287.072 246.138.255 112.833.770 358.972.025
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 -27.473.948 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.769.946 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 906.844.756 0 0 0 -176.135.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.774.005 0 0 0 -82.763.106 -417.692.025 0 965.833.394 332.182.249 1.298.015.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.522.128 151.431.262
Dönem Karı (Zararı)
-625.573.132 -343.728.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
730.663.478 494.563.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 173.195.055 233.745.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.959.567 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.328.571 35.587.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.704.524 1.783.840
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
67.624.047 33.804.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.768.775 155.977.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-79.201.439 -14.835.326
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
182.970.214 170.812.674
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
270.828.832 121.348.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
521.441 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
521.441 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 63.906.423 8.607.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.890.158 -65.930.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.608.867
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.608.867
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -73.815.988 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
44.080.644 20.835.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.800.239 1.206.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.813.090 31.257.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.813.090 31.257.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-57.333.460 72.216.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.658.058 3.813.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.508.238 14.866.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.508.238 14.866.173
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
14.279.045 -102.666.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
308.368 13.639.992
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
76.162.686 6.570.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.570.084 -38.492.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-145.665.378 -31.342.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.095.294 -7.149.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.290.107 152.040.905
Ödenen Faiz
-1.991.186 -1.259.140
Alınan Faiz
28.018.625 5.858.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-420.566 -602.187
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.625.148 -4.606.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
585.612.973 -344.747.982
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
764.879.887 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
254.969.532 13.993.850
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.082.842
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -6.559.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.057 30.158.723
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 30.158.723
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.057 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-337.535.797 -364.946.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -80.064.767 -165.935.500
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -257.471.030 -199.010.862
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-92.375.252 -8.594.052
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-92.375.252 -8.594.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.328.454 1.282.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.684.096 662.165.243
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.560.152 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-26.034.475 73.018.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.690.528.272 1.612.011.144
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.315.910.802 1.362.011.144
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 374.617.470 250.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.859.174.473 -784.497.149
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.478.230.563 -634.497.149
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -380.943.910 -150.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.491.752 -10.123.356
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -21.491.138 -16.480.507
Ödenen Temettüler
-9.750.000 0
Ödenen Faiz
-116.856.080 -147.120.823
Alınan Faiz
10.884.010 8.976.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.157.884 -73.619.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.451.005 468.848.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.327.609 34.103.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.778.614 502.952.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 852.417.162 428.601.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.252.195.776 931.553.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.357.607.763 991.689.962
Finansal Yatırımlar
8 11.412.353 7.083.899
Ticari Alacaklar
205.741.708 172.688.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 205.741.708 172.688.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
328.371.783 271.362.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 21.235.452 21.559.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 307.136.331 249.802.871
Diğer Alacaklar
195.722.338 55.526.870
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.315.945 35.151.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 178.406.393 20.375.252
Stoklar
12 95.157.398 99.815.456
Peşin Ödenmiş Giderler
13 426.754.316 79.513.340
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 5.587.125 12.624.818
Diğer Dönen Varlıklar
49.866.650 57.423.875
ARA TOPLAM
2.676.221.434 1.747.729.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 862.751 1.141.761.142
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.677.084.185 2.889.490.742
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 8.146.247 8.146.247
Diğer Alacaklar
82.844.340 114.735.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.509.062 59.581.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.335.278 55.154.582
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 196.257.875 247.782.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 554.174.000 554.174.000
Maddi Duran Varlıklar
15 2.081.087.092 1.842.057.780
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 812.784.607 703.412.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.281.764.883 2.724.092.819
Şerefiye
17 136.226.696 117.825.709
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.145.538.187 2.606.267.110
Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.832.045 23.748.929
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 241.709.502 278.174.854
Diğer Duran Varlıklar
21.543.700 20.563.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.297.144.291 6.516.888.469
TOPLAM VARLIKLAR
9.974.228.476 9.406.379.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 834.798.102 648.213.253
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.565.429.542 2.822.017.458
Ticari Borçlar
500.623.237 234.390.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 500.623.237 234.390.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
150.884.657 136.605.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 150.884.657 136.605.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 26.836.279 26.527.911
Diğer Borçlar
113.021.077 100.395.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 9.590.341 8.923.033
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.430.736 91.472.878
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.302.656 3.623.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.780.508 1.241.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
86.415.445 30.532.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 10.577.113 6.492.359
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 75.838.332 24.040.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.120.601 51.755.647
ARA TOPLAM
4.406.212.104 4.055.304.090
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
32 0 470.651.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.406.212.104 4.525.955.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.510.209.148 2.665.506.800
Diğer Borçlar
53.052.307 67.150.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.052.307 67.150.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 797.361 4.906.242
Türev Araçlar
14.285.720 10.908.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.311.215 3.192.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
194.844.401 157.980.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.002.541 13.915.592
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 177.841.860 144.064.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 487.500.577 421.595.509
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.270.000.729 3.331.240.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.676.212.833 7.857.196.641
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
965.833.394 1.088.285.190
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 0 -1.439.473
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-27.473.948 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
357.067.689 281.223.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.336.818 -2.205.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.769.946 -4.638.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.769.946 -4.638.438
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 2.433.128 2.433.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
730.709.557 655.441.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
906.844.756 1.388.012.616
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-176.135.199 -732.571.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 47.774.005 7.979.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.763.106 85.345.421
Net Dönem Karı veya Zararı
-417.692.025 -298.607.810
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
332.182.249 460.897.380
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.298.015.643 1.549.182.570
TOPLAM KAYNAKLAR
9.974.228.476 9.406.379.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 728.345.018 699.771.085 389.828.880 395.794.624
Satışların Maliyeti
23 -667.486.189 -669.435.922 -345.451.074 -402.465.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.858.829 30.335.163 44.377.806 -6.670.508
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 73.818.146 40.153.386 31.756.021 20.639.671
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -3.783.131 -2.507.079 -1.202.728 -1.009.270
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.035.015 37.646.307 30.553.293 19.630.401
BRÜT KAR (ZARAR)
130.893.844 67.981.470 74.931.099 12.959.893
Genel Yönetim Giderleri
24 -143.098.882 -117.432.759 -74.175.212 -54.610.654
Pazarlama Giderleri
24 -54.219.199 -38.526.878 -26.568.316 -17.292.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 92.150.311 12.465.716 13.755.401 3.620.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -158.880.860 -40.138.947 -80.271.284 -22.385.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-133.154.786 -115.651.398 -92.328.312 -77.708.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.644.479 21.495.622 -4.029.777 12.918.109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.583 -1.947.212 8.853 2.994.480
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -4.637.724 -2.019.020 -2.895.448 -1.086.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -63.906.423 -8.607.791 -58.984.287 -4.434.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-198.109.037 -106.729.799 -158.228.971 -67.317.032
Finansman Gelirleri
27 247.107.679 58.050.803 101.718.741 25.212.478
Finansman Giderleri
28 -625.681.616 -360.980.119 -268.726.660 -172.125.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-576.682.974 -409.659.115 -325.236.890 -214.230.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.890.158 65.930.905 -25.591.374 44.756.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -5.734.667 1.858.979 -2.755.342 302.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -43.155.491 64.071.926 -22.836.032 44.453.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-625.573.132 -343.728.210 -350.828.264 -169.474.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
-625.573.132 -343.728.210 -350.828.264 -169.474.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-207.881.107 -106.329.985 -117.792.769 -63.103.365
Ana Ortaklık Payları
29 -417.692.025 -237.398.225 -233.035.495 -106.370.894
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,44030000 -0,90110000 -0,80360000 -0,40380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,44030000 -0,90110000 -0,80360000 -0,40380000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.508 -740.282