***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-237.398.225 -237.398.225 -106.329.985 -343.728.210Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-740.282 231.787.814 -113.640.086 117.407.446 67.183.780 184.591.226Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)51.307.781 -254.334 21.964.832 -51.307.781 51.307.781 73.018.279 73.018.279Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.721.200 -193.329 4.797.381 -117.148 2.154.921 2.037.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -86.090.992 -254.334 264.594.172 0 0 0 0 0 0 -4.306.167 0 0 0 0 0 0 1.789.328 0 1.206.093.824 0 0 0 -669.707.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.604.419 0 0 0 -1.805.416 -237.398.225 0 926.067.519 507.808.249 1.433.875.768Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570Transferler-298.607.810 298.607.810Dönem Karı (Zararı)-417.692.025 -417.692.025 -207.881.107 -625.573.132Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-131.508 95.275.941 -83.421.996 11.722.437 17.340.349 29.062.786Kar Payları2.859.222 -2.859.222 0 -9.750.000 -9.750.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.439.473 -27.473.948 26.034.475 -26.034.475 -26.034.475 -26.034.475Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış75.844.230 19.006.953 151.287.072 246.138.255 112.833.770 358.972.025Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 -27.473.948 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.769.946 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 906.844.756 0 0 0 -176.135.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.774.005 0 0 0 -82.763.106 -417.692.025 0 965.833.394 332.182.249 1.298.015.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.522.128 151.431.262Dönem Karı (Zararı)-625.573.132 -343.728.210Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler730.663.478 494.563.069Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 173.195.055 233.745.270Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.959.567 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler70.328.571 35.587.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.704.524 1.783.840Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler67.624.047 33.804.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.768.775 155.977.348Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-79.201.439 -14.835.326Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler182.970.214 170.812.674Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler270.828.832 121.348.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler521.441 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler521.441 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 63.906.423 8.607.791Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.890.158 -65.930.905Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -15.608.867Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -15.608.867Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -73.815.988 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler44.080.644 20.835.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.800.239 1.206.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.813.090 31.257.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.813.090 31.257.626Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-57.333.460 72.216.819Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.658.058 3.813.536Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.508.238 14.866.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.508.238 14.866.173Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)14.279.045 -102.666.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)308.368 13.639.992Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)76.162.686 6.570.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-131.570.084 -38.492.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-145.665.378 -31.342.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.095.294 -7.149.742Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.290.107 152.040.905Ödenen Faiz-1.991.186 -1.259.140Alınan Faiz28.018.625 5.858.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-420.566 -602.187Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.625.148 -4.606.798YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI585.612.973 -344.747.982Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri764.879.887 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri254.969.532 13.993.850Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -10.082.842İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -6.559.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.057 30.158.723Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 30.158.723Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.057 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-337.535.797 -364.946.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -80.064.767 -165.935.500Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -257.471.030 -199.010.862Verilen Nakit Avans ve Borçlar-92.375.252 -8.594.052Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-92.375.252 -8.594.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.328.454 1.282.301FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-262.684.096 662.165.243Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.560.152 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-26.034.475 73.018.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.690.528.272 1.612.011.144Kredilerden Nakit Girişleri9 1.315.910.802 1.362.011.144İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 374.617.470 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.859.174.473 -784.497.149Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.478.230.563 -634.497.149İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -380.943.910 -150.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış15.491.752 -10.123.356Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -21.491.138 -16.480.507Ödenen Temettüler-9.750.000 0Ödenen Faiz-116.856.080 -147.120.823Alınan Faiz10.884.010 8.976.844Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.157.884 -73.619.189YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)359.451.005 468.848.523Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40.327.609 34.103.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.778.614 502.952.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 852.417.162 428.601.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.252.195.776 931.553.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.357.607.763 991.689.962Finansal Yatırımlar8 11.412.353 7.083.899Ticari Alacaklar205.741.708 172.688.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 205.741.708 172.688.680Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar328.371.783 271.362.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 21.235.452 21.559.829Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 307.136.331 249.802.871Diğer Alacaklar195.722.338 55.526.870İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.315.945 35.151.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 178.406.393 20.375.252Stoklar12 95.157.398 99.815.456Peşin Ödenmiş Giderler13 426.754.316 79.513.340Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 5.587.125 12.624.818Diğer Dönen Varlıklar49.866.650 57.423.875ARA TOPLAM2.676.221.434 1.747.729.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 862.751 1.141.761.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.677.084.185 2.889.490.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 8.146.247 8.146.247Diğer Alacaklar82.844.340 114.735.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 71.509.062 59.581.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.335.278 55.154.582Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 196.257.875 247.782.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 554.174.000 554.174.000Maddi Duran Varlıklar15 2.081.087.092 1.842.057.780Kullanım Hakkı Varlıkları16 812.784.607 703.412.230Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.281.764.883 2.724.092.819Şerefiye17 136.226.696 117.825.709Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.145.538.187 2.606.267.110Peşin Ödenmiş Giderler13 16.832.045 23.748.929Ertelenmiş Vergi Varlığı30 241.709.502 278.174.854Diğer Duran Varlıklar21.543.700 20.563.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.297.144.291 6.516.888.469TOPLAM VARLIKLAR9.974.228.476 9.406.379.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 834.798.102 648.213.253Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.565.429.542 2.822.017.458Ticari Borçlar500.623.237 234.390.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 500.623.237 234.390.058Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar150.884.657 136.605.612Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 150.884.657 136.605.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 26.836.279 26.527.911Diğer Borçlar113.021.077 100.395.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 9.590.341 8.923.033İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar103.430.736 91.472.878Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.302.656 3.623.780Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.780.508 1.241.964Kısa Vadeli Karşılıklar86.415.445 30.532.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 10.577.113 6.492.359Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 75.838.332 24.040.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.120.601 51.755.647ARA TOPLAM4.406.212.104 4.055.304.090Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler32 0 470.651.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.406.212.104 4.525.955.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.510.209.148 2.665.506.800Diğer Borçlar53.052.307 67.150.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar53.052.307 67.150.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 797.361 4.906.242Türev Araçlar14.285.720 10.908.822Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.311.215 3.192.359Uzun Vadeli Karşılıklar194.844.401 157.980.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 17.002.541 13.915.592Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 177.841.860 144.064.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 487.500.577 421.595.509TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.270.000.729 3.331.240.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.676.212.833 7.857.196.641ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar965.833.394 1.088.285.190Ödenmiş Sermaye22 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 0 -1.439.473Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-27.473.948 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)357.067.689 281.223.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.336.818 -2.205.310Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.769.946 -4.638.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.769.946 -4.638.438Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 2.433.128 2.433.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)730.709.557 655.441.600Yabancı Para Çevrim Farkları906.844.756 1.388.012.616Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-176.135.199 -732.571.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 47.774.005 7.979.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-82.763.106 85.345.421Net Dönem Karı veya Zararı-417.692.025 -298.607.810Kontrol Gücü Olmayan Paylar332.182.249 460.897.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.298.015.643 1.549.182.570TOPLAM KAYNAKLAR9.974.228.476 9.406.379.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 728.345.018 699.771.085 389.828.880 395.794.624Satışların Maliyeti23 -667.486.189 -669.435.922 -345.451.074 -402.465.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.858.829 30.335.163 44.377.806 -6.670.508Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 73.818.146 40.153.386 31.756.021 20.639.671Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -3.783.131 -2.507.079 -1.202.728 -1.009.270FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.035.015 37.646.307 30.553.293 19.630.401BRÜT KAR (ZARAR)130.893.844 67.981.470 74.931.099 12.959.893Genel Yönetim Giderleri24 -143.098.882 -117.432.759 -74.175.212 -54.610.654Pazarlama Giderleri24 -54.219.199 -38.526.878 -26.568.316 -17.292.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 92.150.311 12.465.716 13.755.401 3.620.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -158.880.860 -40.138.947 -80.271.284 -22.385.142ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-133.154.786 -115.651.398 -92.328.312 -77.708.546Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.644.479 21.495.622 -4.029.777 12.918.109Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-54.583 -1.947.212 8.853 2.994.480TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -4.637.724 -2.019.020 -2.895.448 -1.086.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -63.906.423 -8.607.791 -58.984.287 -4.434.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-198.109.037 -106.729.799 -158.228.971 -67.317.032Finansman Gelirleri27 247.107.679 58.050.803 101.718.741 25.212.478Finansman Giderleri28 -625.681.616 -360.980.119 -268.726.660 -172.125.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-576.682.974 -409.659.115 -325.236.890 -214.230.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.890.158 65.930.905 -25.591.374 44.756.188Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -5.734.667 1.858.979 -2.755.342 302.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -43.155.491 64.071.926 -22.836.032 44.453.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-625.573.132 -343.728.210 -350.828.264 -169.474.259DÖNEM KARI (ZARARI)-625.573.132 -343.728.210 -350.828.264 -169.474.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-207.881.107 -106.329.985 -117.792.769 -63.103.365Ana Ortaklık Payları29 -417.692.025 -237.398.225 -233.035.495 -106.370.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,44030000 -0,90110000 -0,80360000 -0,40380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -1,44030000 -0,90110000 -0,80360000 -0,40380000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-131.508 -740.282