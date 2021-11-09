***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Transferler-130.966.969 130.966.969Dönem Karı (Zararı)-318.503.863 -318.503.863 -150.623.304 -469.127.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.232.711 511.666.141 -235.431.064 275.002.366 146.854.144 421.856.510Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.548.139 -1.548.139Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)136.862.300 38.594.119 -136.862.300 136.862.300 175.456.419 0 175.456.419Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.626.484 1.626.484 1.863.842 3.490.326Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.141.200 -169.579 2.894.007 -1.416.772 179.404 -1.237.368Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -536.473 0 281.223.459 0 0 0 0 0 0 -4.798.596 0 0 0 0 0 0 2.369.328 0 1.485.972.151 0 0 0 -791.498.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.073.650 0 0 0 83.472.213 -318.503.863 0 1.105.321.801 541.525.480 1.646.847.281Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -1.439.473 281.223.459 -4.638.438 2.433.128 1.388.012.616 -732.571.016 7.979.263 85.345.421 -298.607.810 1.088.285.190 460.897.380 1.549.182.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-298.607.810 298.607.810 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-398.693.846 -398.693.846 -261.363.377 -660.057.223Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-474.380 93.027.980 -112.710.202 -20.156.602 -7.259.323 -27.415.925Sermaye Arttırımı324.111.590 163.068.619 487.180.209 487.180.209Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları5.337.885 -5.337.885 0 -9.750.000 -9.750.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.439.473 -36.381.920 34.942.447 -34.942.447 -34.942.447 -34.942.447Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-65.664 -576.443.801 639.857.813 -8.012.162 8.105.908 63.442.094 -34.088.032 29.354.062Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış75.844.230 19.287.629 152.899.456 248.031.315 112.833.770 360.865.085Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler650.000.000 34.659.630 0 0 0 0 -36.381.920 520.136.308 0 0 0 0 0 0 -5.178.482 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 904.596.795 0 0 0 -205.423.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.535.062 0 0 0 -92.537.357 -398.693.846 0 1.433.145.913 261.270.418 1.694.416.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.233.151 291.787.932Dönem Karı (Zararı)-660.057.223 -469.127.167Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-660.057.223 -469.127.167Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler904.073.680 745.156.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 266.239.573 332.326.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29.536.412 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler75.427.332 9.086.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 4.351.156 1.775.732Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler71.076.176 7.310.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.242.448 238.666.256Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-107.543.006 -21.874.295Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler268.785.454 260.540.551Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler344.169.532 263.401.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.022.866 -473.416Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.022.866 -473.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 64.525.581 13.992.344Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-713.862 -96.673.355Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.669.489Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.669.489Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -73.815.988 -23.014.688Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler36.439.786 33.514.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.493.393 16.381.418Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.196.673 30.489.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.196.673 30.489.106Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-49.618.395 28.525.713Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.086.414 1.997.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.458.538 23.854.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.458.538 23.854.605Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)23.194.748 -88.813.231Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-103.946 19.266.598Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)95.882.772 -2.177.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.106.947 3.239.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-132.603.672 -34.271.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.496.725 37.510.352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.523.064 292.410.921Alınan Temettüler13.312.679 0Ödenen Faiz-2.318.939 -2.101.510Alınan Faiz40.576.126 10.831.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.162.592 -1.221.188Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.697.187 -8.132.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI108.934.413 -661.246.806Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri764.879.887 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri254.969.532 11.306.708Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-77.352.322 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -21.000.427İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -6.559.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.039 43.444.648Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.444.648Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.039 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-686.070.217 -647.372.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -142.787.120 -253.918.477Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -543.283.097 -393.454.214Verilen Nakit Avans ve Borçlar-140.433.204 -40.458.598Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-140.433.204 -40.458.598Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.107.302 -606.846FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.234.340 873.884.798Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri537.740.361 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri537.740.361 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-36.381.920 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.381.920 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.439.473 175.456.419Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.439.473 175.456.419Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.179.105.476 1.929.321.645Kredilerden Nakit Girişleri9 3.702.975.381 1.679.321.645İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 476.130.095 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.464.642.194 -953.110.654Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.690.142.195 -783.110.654İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -2.774.499.999 -170.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış41.864.532 -12.537.396Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -32.004.541 -26.216.465Ödenen Temettüler-9.750.000 -1.548.139Ödenen Faiz-335.400.731 -140.901.910Alınan Faiz26.668.076 11.042.439Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-151.872.872 -107.621.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.066.776 504.425.924Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi66.989.293 88.586.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.922.517 593.012.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 852.417.162 428.601.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 891.339.679 1.021.613.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.146.045.565 991.689.962Finansal Yatırımlar8 27.991.354 7.083.899Ticari Alacaklar293.004.102 172.688.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 293.004.102 172.688.680Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar305.793.326 271.362.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 6.372.060 21.559.829Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 299.421.266 249.802.871Diğer Alacaklar170.630.676 55.526.870İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 13.258.215 35.151.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 157.372.461 20.375.252Stoklar12 111.901.870 99.815.456Peşin Ödenmiş Giderler13 465.346.909 79.513.340Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 9.009.722 12.624.818Diğer Dönen Varlıklar44.546.634 57.423.875ARA TOPLAM2.574.270.158 1.747.729.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 862.751 1.141.761.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.575.132.909 2.889.490.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 8.879.524 8.146.247Diğer Alacaklar82.441.650 114.735.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 71.049.108 59.581.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.392.542 55.154.582Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 151.349.891 247.782.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 554.174.000 554.174.000Maddi Duran Varlıklar15 2.127.273.250 1.842.057.780Kullanım Hakkı Varlıkları16 823.630.185 703.412.230Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.628.278.574 2.724.092.819Şerefiye17 183.839.447 117.825.709Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.444.439.127 2.606.267.110Peşin Ödenmiş Giderler13 19.335.711 23.748.929Ertelenmiş Vergi Varlığı30 300.726.064 278.174.854Diğer Duran Varlıklar20.607.920 20.563.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.716.696.769 6.516.888.469TOPLAM VARLIKLAR10.291.829.678 9.406.379.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 986.554.987 648.213.253Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 717.762.978 2.822.017.458Ticari Borçlar446.993.638 234.390.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 446.993.638 234.390.058Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar159.800.360 136.605.612Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 159.800.360 136.605.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 27.591.457 26.527.911Diğer Borçlar105.885.718 100.395.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 10.724.322 8.923.033İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar95.161.396 91.472.878Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.335.053 3.623.780Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.079.162 1.241.964Kısa Vadeli Karşılıklar92.190.358 30.532.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 12.170.948 6.492.359Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 80.019.410 24.040.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler137.849.843 51.755.647ARA TOPLAM2.684.043.554 4.055.304.090Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler32 470.651.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.684.043.554 4.525.955.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 5.139.411.713 2.665.506.800Diğer Borçlar69.109.293 67.150.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar69.109.293 67.150.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 819.250 4.906.242Türev Araçlar13.544.589 10.908.822Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.314.662 3.192.359Uzun Vadeli Karşılıklar189.681.748 157.980.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 18.000.231 13.915.592Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 171.681.517 144.064.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 491.488.538 421.595.509TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.913.369.793 3.331.240.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.597.413.347 7.857.196.641ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.433.145.913 1.088.285.190Ödenmiş Sermaye22 650.000.000 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 -1.439.473Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-36.381.920 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)520.136.308 281.223.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.745.354 -2.205.310Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.178.482 -4.638.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.178.482 -4.638.438Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 2.433.128 2.433.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)699.173.390 655.441.600Yabancı Para Çevrim Farkları904.596.795 1.388.012.616Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-205.423.405 -732.571.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 59.535.062 7.979.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-92.537.357 85.345.421Net Dönem Karı veya Zararı-398.693.846 -298.607.810Kontrol Gücü Olmayan Paylar261.270.418 460.897.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.694.416.331 1.549.182.570TOPLAM KAYNAKLAR10.291.829.678 9.406.379.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.403.072.946 1.159.157.141 674.727.928 459.386.056Satışların Maliyeti23 -1.265.968.718 -1.071.002.340 -598.482.529 -401.566.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)137.104.228 88.154.801 76.245.399 57.819.638Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 103.714.416 64.208.331 29.896.270 24.054.945Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -4.748.633 -4.425.026 -965.502 -1.917.947FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.965.783 59.783.305 28.930.768 22.136.998BRÜT KAR (ZARAR)236.070.011 147.938.106 105.176.167 79.956.636Genel Yönetim Giderleri24 -215.696.137 -169.382.038 -72.597.255 -51.949.279Pazarlama Giderleri24 -83.593.134 -60.771.640 -29.373.935 -22.244.762Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 96.877.881 59.603.647 4.727.570 47.137.931Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -193.810.603 -54.002.817 -34.929.743 -13.863.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-160.151.982 -76.614.742 -26.997.196 39.036.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.188.148 26.279.446 543.669 4.783.824Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-50.346 -1.909.011 4.237 38.201TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -6.459.765 -8.540.736 -1.822.041 -6.521.716Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -64.525.581 -13.992.344 -619.158 -5.384.553FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-226.999.526 -74.777.387 -28.890.489 31.952.412Finansman Gelirleri27 258.886.857 117.657.063 11.779.178 59.606.260Finansman Giderleri28 -692.658.416 -608.680.198 -66.976.800 -247.700.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-660.771.085 -565.800.522 -84.088.111 -156.141.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri713.862 96.673.355 49.604.020 30.742.450Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -10.581.617 -6.641.926 -4.846.950 -8.500.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 11.295.479 103.315.281 54.450.970 39.243.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-660.057.223 -469.127.167 -34.484.091 -125.398.957DÖNEM KARI (ZARARI)-660.057.223 -469.127.167 -34.484.091 -125.398.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-261.363.377 -150.623.304 -53.482.270 -44.293.319Ana Ortaklık Payları29 -398.693.846 -318.503.863 18.998.179 -81.105.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,62480000 -1,10070000 0,02980000 -0,28030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,62480000 -1,10070000 0,02980000 -0,28030000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-474.380 -1.232.711 -342.872 -492.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-474.380 -1.232.711 -342.872 -492.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.941.545 423.089.221 -56.135.839 237.757.713Yabancı Para Çevrim Farkları85.768.657 658.520.285 -26.847.633 359.548.691Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-112.710.202 -235.431.064 -29.288.206 -121.790.978DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.415.925 421.856.510 -56.478.711 237.265.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-687.473.148 -47.270.657 -90.962.802 111.866.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-268.622.700 -3.769.160 -78.081.942 35.377.045Ana Ortaklık Payları-418.850.448 -43.501.497 -12.880.860 76.489.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976583BIST